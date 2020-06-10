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13 июня Польша откроет границы. Но не для нас
10.06.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
C 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 13 июня Польша откроет границы для граждан стран Европейского союза. Он отметил, что это связано с уменьшением количества коронавирусных инфекций в ЕС: «Границы будут закрыты до пятницы включительно — до 12 июня».
Глава правительства Польши добавил, что с 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС, сообщает
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C 16 июня будут возобновлены пассажирские рейсы внутри ЕС.
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