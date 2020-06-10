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ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса

10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса, сообщает ТАСС.

Данную точку зрения на проблему сегодня озвучил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «С начала февраля мы говорили о том, что заразившиеся люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи. Эти исследования сейчас проводятся», — добавил глава ВОЗ.

Ранее некоторые ученые выразили сомнения в том, что возможна передача вируса здоровым людям от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов. По их мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев...
 
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