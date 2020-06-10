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ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса
10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса, сообщает ТАСС.
Данную точку зрения на проблему сегодня озвучил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «С начала февраля мы говорили о том, что заразившиеся люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания
Ранее некоторые ученые выразили сомнения в том, что возможна передача вируса здоровым людям от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов. По их мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев...
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