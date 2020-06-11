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Еврокомиссия будет рекомендовать открытие внешних границ ЕС с 1 июля
11.06.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля. Об этом заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Решение об ослаблении ограничений, введенных для замедления распространения коронавируса, остается за национальными столицами, но Боррель сказал, что Брюссель на этой неделе предложит "постепенную и частичную отмену" запретов, сообщает
Государства-члены начали ослаблять временные ограничения на пересечение границ внутри блока, но высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня.
В минувшие выходные министры внутренних дел 27 государств-членов договорились координировать постепенное восстановление приема туристов из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.
Но еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на прошлой неделе, что не все страны согласились с условиями для повторного открытия границ, причем некоторые из них спешат больше других.
Например, Греция, чья экономика сильно зависит от туризма, уже объявила, что с 15 июня вновь откроется для ряда стран, в том числе членов ЕС, таких как Австралия, Китай и Южная Корея.
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Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС начать открывать свои внешние границы для путешественников из-за пределов блока с 1 июля. Об этом...
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