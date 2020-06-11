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Обновлён перечень стран, после приезда из которых не потребуется самоизоляция
11.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в перечень стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава.
Из списка, определенного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19»), исключены страны:
«Прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в Республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении Государственной границы Республики Беларусь отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы», — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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