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Обыски в Белгазпромбанке (и не только), реакция Бабарико и планы нового премьера - все за вчера

12.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Вчера днем одни успели попробовать вкус настоящего лета (аквапарк открылся после «каникул»), другие вечером — видели Минске">настоящее буйство стихии (песчаные бури и поваленные деревья). На сегодня снова оранжевый уровень опасности, но мы надеемся, что так жара коснется только погоды, а не так, как вчера. Рассказываем, что было.

О ВЫБОРАХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

  • Вчера в офисе Белгазпромбанка и нескольких компаний («ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр»). прошли обыски. Все эти компании так или иначе связаны с кандидатом в кандидаты Виктором Бабарико. Вот здесь рассказываем подробнее, что и где происходило. Вечером стало известно, что ДФР КГК возбудил сразу два уголовных дела. Сам Виктор Бабарико по делу не проходит. Он заявил, что то, что происходит, — это давление на него, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Он также считает, что самая большая ошибка в этих действиях властей состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась.


  • И вчера же Виктор Бабарико в прямом эфире дал интервью Артему Шрайбману. Беседа не была связана с обысками и была запланирована заранее.
  • Вчера же была информация, что сотрудники ДФР появились и у дома другого претендента в президенты — Валерия Цепкало. Однако его представитель позже это опроверг.
  • Председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада президента прокомментировал ход расследования дела в отношении блогера Сергея Тихановского и его соратников. По его словам по делу проходит 10 человек и практически все из них были ранее судимы. Мы попытались разобраться, о ком речь.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • По данным на 11 июня, в Беларуси за последние полтора месяца это рекордно низкий прирост случаев COVID-19 — 750 зараженных. Тем временем ЕС планируют открывать внешние границы, правда, после заявлений главы литовского Минздрава нам это особой радости может и не принести. Беларусь же отменила 14-дневный карантин после поездок во многие европейские страны, иностранцев же будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что второй волны осенью не будет, но говорит, что готовиться к ней надо и объясняет, почему белорусская модель борьбы с коронавирусом лучше других.
  • Лукашенко потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников, в Совмин уже работает над перечнем тех, кого его дадут. Список расширят: первоочередное право на него теперь будет и у врачей, учителей, творческих работников, работников культуры и соцобслуживания.
  • На шахте «Беларуськалия» в Солигорске погиб рабочий.
  • Под Минском произошла еще одна громкая авария с выездом на встречку: погибли три человека, еще трое в больнице. К сожалению такие ДТП в последнее время не редкость. Вчера, кстати, вопрос установки ограждений между встречными полосами на трассах президент обсудил с главой СК.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Еще до начала экзаменов весь 11-й класс СШ № 1 города Малориты ушел на самоизоляцию: у одной из учениц COVID-19. Карантин у ребят заканчивается 14 июня. Школьный выпускной они, казалось бы, должны пропустить, но нет. Парни и девушки не растерялись, организовались и провели праздник онлайн. И пусть здесь не танцевали вальс и рядом с дочками и сыновьями не стояли счастливые и немного грустные родители, смотрите, как необычно, весело и душевно все получилось.


  • Накануне в Минске случилось ЧП: девушка спрыгнула с 6-го этажа и осталась жива. Рассказываем подробности чудесного спасения.
  • Помните, как прошлым летом в центре столицы дерзко ограбили ювелирный магазин. Глава СК рассказал, что расследование этого дела уже завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. К слову, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад.
  • «Никакой защиты от радиации, только сапоги и обычная солдатская форма. Некоторые, проведя бессонную ночь, успевали пошить себе трусы из свинцового листа, который накануне срывали с окон 3-го блока», — это фрагмент из воспоминаний художника Леонида Осеннего о его работе на реакторе Чернобыльской АЭС. Поговорили с ним обо всем этом и не только.
  • Промахи в школе, неудачные отношения, ссоры с друзьями — хорошо, когда можно прийти к маме и папе, чтобы успокоиться и спросить совета. Но как быть, если родителей не стало слишком рано? Мы поговорили с людьми, которые осиротели до 18 лет. Они рассказали о том, как это произошло, кто стал заботиться о них до совершеннолетия, а также о трудностях и одиночестве.

О СПОРТЕ

  • 10 лет назад стартовал чемпионат мира по футболу в Южной Африке. Этот турнир запомнился первым золотом Испании, надоедливыми вувузелами и предсказаниями осьминога Пауля. А вы помните футболистов, которые играли ключевые роли в своих сборных на мундиале?
  • Испанская газета Marca назвала топ-100 лучших спортсменов XXI века. И вот кто на первом месте.
  • А в Беларуси определили лучшего хоккейного тренера сезона. Догадываетесь, кто им стал?
  • В течение последнего десятилетия Лео Месси и Криштиану Роналду спорят между собой за звание лучшего футболиста в мире. В спор решили вмешаться исследователи из Нидерландов, чтобы поставить точку научно.


Все новости четверга, 11 июня

Кстати, в такую погоду особенно хочется чего-то холодненького. Но не спешите бежать к морозильнику, пока не прочитаете ответ врача на простой вопрос — можно ли заболеть от мороженого или газировки. Легкой пятницы и будьте здоровы!

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Теги: Минск
 
 
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На сегодня снова оранжевый уровень опасности, но мы надеемся, что так жара коснется только погоды, а не так, как вчера. Рассказываем, что было.
 
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