Обыски в Белгазпромбанке (и не только), реакция Бабарико и планы нового премьера - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Вчера днем одни успели попробовать вкус настоящего лета (аквапарк открылся после «каникул»), другие вечером — видели Минске">настоящее буйство стихии (песчаные бури и поваленные деревья). На сегодня снова оранжевый уровень опасности, но мы надеемся, что так жара коснется только погоды, а не так, как вчера. Рассказываем, что было.

О ВЫБОРАХ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

Вчера в офисе Белгазпромбанка и нескольких компаний ( «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» ). прошли обыски. Все эти компании так или иначе связаны с кандидатом в кандидаты Виктором Бабарико. Вот здесь рассказываем подробнее , что и где происходило. Вечером стало известно, что ДФР КГК возбудил сразу два уголовных дела . Сам Виктор Бабарико по делу не проходит. Он заявил , что то, что происходит, — это давление на него, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Он также считает , что самая большая ошибка в этих действиях властей состоит в том, что они не понимают: той Беларуси, которая была раньше и которой они помыкали, как своим стадом, больше не существует. Беларусь проснулась.





И вчера же Виктор Бабарико в прямом эфире дал интервью Артему Шрайбману. Беседа не была связана с обысками и была запланирована заранее.

Артему Шрайбману. Беседа не была связана с обысками и была запланирована заранее. Вчера же была информация , что сотрудники ДФР появились и у дома другого претендента в президенты — Валерия Цепкало . Однако его представитель позже это опроверг .

, что сотрудники ДФР появились и у дома другого претендента в президенты — . Однако его представитель позже это . Председатель Следственного комитета Иван Носкевич после доклада президента прокомментировал ход расследования дела в отношении блогера Сергея Тихановского и его соратников. По его словам по делу проходит 10 человек и практически все из них были ранее судимы. Мы попытались разобраться, о ком речь .

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





По данным на 11 июня , в Беларуси за последние полтора месяца это рекордно низкий прирост случаев COVID-19 — 750 зараженных. Тем временем ЕС планируют открывать внешние границы, правда, после заявлений главы литовского Минздрава нам это особой радости может и не принести . Беларусь же отменила 14-дневный карантин после поездок во многие европейские страны, иностранцев же будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Министр здравоохранения Владимир Караник надеется , что второй волны осенью не будет, но говорит, что готовиться к ней надо и объясняет , почему белорусская модель борьбы с коронавирусом лучше других.

, в Беларуси за последние полтора месяца это — 750 зараженных. Тем временем ЕС внешние границы, правда, после заявлений главы литовского Минздрава нам это особой радости . Беларусь же 14-дневный карантин после поездок во многие европейские страны, иностранцев же будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Министр здравоохранения Владимир Караник , что второй волны осенью не будет, но говорит, что готовиться к ней надо и , почему белорусская модель борьбы с коронавирусом лучше других. Лукашенко потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников , в Совмин уже работает над перечнем тех, кого его дадут. Список расширят : первоочередное право на него теперь будет и у врачей, учителей, творческих работников, работников культуры и соцобслуживания.

активнее строить , в Совмин уже работает над перечнем тех, кого его дадут. Список : первоочередное право на него теперь будет и у врачей, учителей, творческих работников, работников культуры и соцобслуживания. На шахте «Беларуськалия» в Солигорске погиб рабочий .

. Под Минском произошла еще одна громкая авария с выездом на встречку: погибли три человека, еще трое в больнице. К сожалению такие ДТП в последнее время не редкость. Вчера, кстати, вопрос установки ограждений между встречными полосами на трассах президент обсудил с главой СК.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Еще до начала экзаменов весь 11-й класс СШ № 1 города Малориты ушел на самоизоляцию: у одной из учениц COVID-19. Карантин у ребят заканчивается 14 июня. Школьный выпускной они, казалось бы, должны пропустить, но нет. Парни и девушки не растерялись, организовались и провели праздник онлайн. И пусть здесь не танцевали вальс и рядом с дочками и сыновьями не стояли счастливые и немного грустные родители, смотрите, как необычно, весело и душевно все получилось .





Накануне в Минске случилось ЧП: девушка спрыгнула с 6-го этажа и осталась жива . Рассказываем подробности чудесного спасения .

. Рассказываем . Помните, как прошлым летом в центре столицы дерзко ограбили ювелирный магазин . Глава СК рассказал , что расследование этого дела уже завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. К слову, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад.

. Глава СК , что расследование этого дела уже завершено. В ходе следствия выяснилось, что его фигуранты занимались и хищением оружия. К слову, в Беларуси обвинения по статье бандитизм выдвигаются достаточно редко, последний раз — около пяти лет назад. «Никакой защиты от радиации, только сапоги и обычная солдатская форма. Некоторые, проведя бессонную ночь, успевали пошить себе трусы из свинцового листа, который накануне срывали с окон 3-го блока», — это фрагмент из воспоминаний художника Леонида Осеннего о его работе на реакторе Чернобыльской АЭС . Поговорили с ним обо всем этом и не только.

. с ним обо всем этом и не только. Промахи в школе, неудачные отношения, ссоры с друзьями — хорошо, когда можно прийти к маме и папе, чтобы успокоиться и спросить совета. Но как быть, если родителей не стало слишком рано? Мы поговорили с людьми, которые осиротели до 18 лет . Они рассказали о том, как это произошло, кто стал заботиться о них до совершеннолетия, а также о трудностях и одиночестве.

О СПОРТЕ

10 лет назад стартовал чемпионат мира по футболу в Южной Африке . Этот турнир запомнился первым золотом Испании, надоедливыми вувузелами и предсказаниями осьминога Пауля. А вы помните футболистов, которые играли ключевые роли в своих сборных на мундиале?

. Этот турнир запомнился первым золотом Испании, надоедливыми вувузелами и предсказаниями осьминога Пауля. А в своих сборных на мундиале? Испанская газета Marca назвала топ-100 лучших спортсменов XXI века . И вот кто на первом месте .

. И . А в Беларуси определили лучшего хоккейного тренера сезона . Догадываетесь, кто им стал ?

. Догадываетесь, ? В течение последнего десятилетия Лео Месси и Криштиану Роналду спорят между собой за звание лучшего футболиста в мире. В спор решили вмешаться исследователи из Нидерландов, чтобы поставить точку научно.





Все новости четверга, 11 июня

Кстати, в такую погоду особенно хочется чего-то холодненького. Но не спешите бежать к морозильнику, пока не прочитаете ответ врача на простой вопрос — можно ли заболеть от мороженого или газировки. Легкой пятницы и будьте здоровы!

Ваша редация