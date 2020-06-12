Финансовые рынки ждет грандиозный обвал? Узнали прогнозы экспертов

Источник материала: Tut.by

За время, прошедшее с публикации нашего последнего прогноза ситуации на финансовых рынках, ситуация в мире только осложнилась. К продолжающейся эпидемии коронавируса добавились протесты в США, а конфликт Китая и Штатов нисколько не ослаб. Как это может сказаться на ценах акций и других активов? Читайте в очередном материале нашего проекта, который мы готовим совместно с криптобиржей Currency.com .

«Сейчас разумнее дождаться падения рынка»



Евгений Коваленко Автор телеграм-канала «Лимон на чай» Автор телеграм-канала

— Для начала вспомним, что мы прогнозировали в прошлые разы. Я давал рекомендацию покупать нефть и золото на снижении. Уже теперь мой прогноз начинает сбываться — нефть подросла до $ 39+ за баррель. Хотя, конечно, окончательные итоги подводить рано, поскольку это была долгосрочная инвестиционная идея.

Что касается акций компаний, которые выросли за последние месяцы, то от них лучше сейчас избавляться и фиксировать прибыль. Потому что впереди возможен повторный обвал рынков, на что намекают действия Уоррена Баффета и его индикатор. Сейчас расскажу об этом подробнее.

Для прогнозирования Баффет использует свой собственный индикатор, который считает лучшим показателем реальной ситуации на рынке в любой момент времени. В том числе и благодаря ему он обгоняет рынок в два раза. Уоррен уже 50 лет успешно инвестирует под 20% годовых, в то время как доходность среднего инвестора — 10%.

Как работает индикатор? Он показывает соотношение капитализации фондового рынка страны к ее ВВП. То есть стоимость всех примерно пяти тысяч акций, которые торгуются в США, делится на размер ВВП. Так вот, капитализация фондового рынка не должна превышать ВВП страны. Иначе надувается пузырь в экономике: ситуация, когда рыночная стоимость значительно превышает реальную цену некоторых компаний.

За последние 20 лет индикатор Баффета показал великолепную результативность — он смог предсказать как схлопывание «пузыря доткомов», так и глобальный финансовый кризис 2007—2009 годов. А секрет прост: если капитализация рынка составляет 70−80% от ВВП страны, то пришло время вкладываться в фондовый рынок. Когда этот показатель выше 100% — пора выходить из рисковых активов.

Так индикатор выглядит на графике:





Как видите, в кризис 2000-х он находился на отметке 130%, а в 2008-м был около 100% и потом упал до 75% — это было идеальное время для покупки акций.

В марте 2020 года рынок дошёл до 150% и побил исторический рекорд, а потом упал до текущей отметки 130%. Но даже это все равно высоко. Получается, что рынок сейчас сильно перегрет, и покупать акции при таком раскладе рискованно.

Как же действует Уоррен Баффет сейчас? «В кризис выигрывает тот, у кого есть свободные деньги» — так он считает и поэтому держит часть сбережений в «наличке». Рыночная капитализация его компании $ 450 млрд, из них $ 128 млрд — в кэше.

И мне понятна его стратегия: покупать акции, когда они на максимумах, опасно. Разумнее дождаться падения рынка, и уже тогда на свободные деньги закупиться.

Если говорить упрощенно, то Баффет действует следующим образом:

Он оценивает ситуацию в экономике, благодаря своему индикатору;

Если по его подсчётам выходит цифра более 100%, то он накапливает наличку;

Когда показатель опускается ниже 100%, Баффет на эти деньги начинает закупаться акциями.

На графике ниже это хорошо видно:





Это график, показывающий, как менялось количество свободных денег компании Баффета на протяжении всей истории. Заметьте, прямо перед кризисом объем налички резко возрастал. Но уже сразу после кризиса он уменьшался.

Уоррен Баффет считается одним из величайших инвесторов. И если он воздерживается от покупок, то почему бы и нам не поступать так же? Именно так делаю я — пока не предпринимаю резких движений, накапливаю кэш и готовлюсь закупаться подешевевшими акциями.

«Весь оптимизм на финансовых рынках — фальшивый»



Михаил Кархалев Аналитик криптобиржи Currency.com Аналитик

— Финансовые рынки продолжают демонстрировать фальшивый оптимизм — это, пожалуй, единственное выражение, которое сейчас приходит на ум. В ловушку рискуют попасть те, кто верит в восстановление фондовых рынков, экономик США, ЕС, Британии и тем более развивающихся рынков, обращая внимание на теперешний рост котировок. Все мы неоднократно становились свидетелями того, как центральные банки и акционерные компании раздували рынки с целью поддержать котировки и смягчить потенциальный обвал. Для этого применяют такие инструменты:

Программы количественного смягчения (QE) — закачка в экономику огромных денег ежемесячно путем выдачи их коммерческим банкам под обеспечение другими финансовыми активами.

Bailout — выкуп государством у банков так называемых токсичных активов — необеспеченных и невозвратных кредитных обязательств, с целью избежать банкротства и краха финансовой системы.

Buy back — выкуп собственных акций с рынка компанией-эмитентом. Эту процедуру сначала ввели после терактов 11 сентября 2001 года как временное решение, позволяющее поддержать фондовые рынки. Однако уже к 2008 году и после кризиса тех лет процедуру смягчили до такой степени, что сегодня компании-эмитенты без каких-либо препятствий выкупают собственные акции с рынка. Фактически, это помогает создавать искусственный спрос, что приводит к непомерно раздутому росту стоимости акций.

Все эти инструменты, и не только они, применяются исключительно в предкризисные или кризисные периоды. Активное их использование началось с 2018 года и продолжается по сей день. На фондовых рынках сейчас практически нет инвесторов, а только компании, покупающие свои же акции, и жадная толпа ритейлеров.

В предыдущих обзорах я неоднократно упоминал золото. Речь не о том, что это весьма популярный актив, которых должен быть у каждого уважающего себя трейдера или инвестора. Это весьма наглядный индикатор, который полностью противоречит тому, что происходит на фондовых рынках.

Индекс NASDAQ умудрился обновить исторический максимум — пусть на несколько долларов, но все же. S&P 500, Dow Jones, Euro Stoxx и другие продолжают вести себя так, будто все позади: нет пандемии, нет второго квартала с его ужасными финансовыми отчетами и макроэкономическими данными, нет протестов в США, нет возрождающегося конфликта между Пекином и Вашингтоном, нет предстоящих выборов в Штатах. Это колоссальная гора проблем и неопределенностей, которая уже в ближайшие месяцы обрушится на рынки. Здесь можно провести параллель с рынком криптовалют 2017 года — периодом бума ICO проектов, которые росли как на дрожжах благодаря так называемым пампам (искусственному созданию ажиотажа — Прим. TUT.BY). Я убежден, что на мировых финансовых рынках в условиях жесточайшего кризиса происходит аналогичный памп.





Единственный актив, за которым действительно стоит следить и который отражает реальное положение дел — это золото. Его текущая стабильность, а также начало бурного роста серебра говорят исключительно о том, что в мире не все так гладко. В противном случае драгоценные металлы не держались бы возле максимумов, готовые побить исторические ценовые рекорды. Фондовые рынки, в свою очередь, всегда весьма пугливо реагировали на любые, даже не самые значительные, угрозы и снижались. Сегодня на фоне всех перечисленных проблем они почему-то растут.

Интересная ситуация развивается на рынке криптовалют. Биткоин, который после халвинга готовился весьма резво прошить уровень $ 10 000, столкнулся с отсутствием ликвидности и спроса, добравшись только до $ 10 400. Это интересное и даже вызывающее недоумение событие.

Позитив на рынке цифровых валют, рост объема торгов биткоин-фьючерсами и открытого интереса на CME весь май прямо намекали на пробой «ненавистного» сопротивления. Однако, добравшись до заветных высот, покупатели с рынка ушли. При этом перехвата инициативы со стороны продавцов не было — случилось отсутствие спроса, что подтолкнуло цену к снижению, и уже только после этого на рынок пришли недоумевающие продавцы. Сегодня сохраняется вероятность того, что в ближайшие две-три недели главная криптовалюта может «прогуляться» до $ 8 500 и даже до $ 8 000. Вероятно, именно оттуда будет предпринята очередная попытка вырваться из-под $ 10 000.

Отдельно хотелось бы добавить про нефть, которая продолжает восстанавливаться по естественным причинам. Производство «черного золота» постепенно возвращается с карантина. Низкий спрос и низкая цена вынуждает компании сокращать добычу. ОПЕК+, несмотря на внутренние разногласия, будут стремиться на ближайших заседаниях сохранить более-менее приемлемые для всех квоты, с целью поддержания котировок и возврата к рентабельности.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На этом фоне в ближайший месяц котировки останутся в диапазоне $ 30 — $ 35 по марке WTI и немного стабилизируются.

Короткое заключение будет следующим: я по-прежнему считаю, что сейчас идет период затишья и фальшивого оптимизма — кратковременного, возможно до конца июня. Далее нас ожидает вторая волна снижений на рынках.

Перспективы: фармацевтика и те, кто развивает технологию 5G



Валерий Кот Финансовый консультант

— В последнее время внимание инвесторов переключается на новости из Китая, так как восстановление его экономики оказалось менее эффективным, чем ожидалось. Трамп снова активизировал угрозы в отношении КНР «за заражение американцев коронавирусом» и давление на гонконгскую оппозицию. Впрочем, в ближайшее время американцам будет чем заняться внутри страны: протесты продолжаются, а финансовые данные остаются негативными, несмотря на возобновление экономической активности. Пандемия постепенно отходит на второй план.

По мнению агентства Fitch, наименее пострадавшими от коронавируса экономиками в 2020 году станут Китай, Индонезия, Южная Корея, Турция и Польша. Наиболее пострадавшими — Италия, Испания, Франция, Великобритания и Мексика.

Беспорядки в США не позволили сбыться моему прогнозу по росту акций Walmart. Компания заявила о временном прекращении продажи огнестрельного оружия в своих магазинах. Это решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства.

Какие компании могут, наоборот, выиграть от беспорядков? Давайте взглянем на Home Depot — крупнейшего американского ритейлера товаров для дома. Массовые протесты всегда ведут к порче имущества? Акции компании могут стать более привлекательными. Можно добавить сюда и компании, поставляющие правоохранительным органам камеры и программное обеспечение для видеозаписи, электрошоковые пистолеты и другие средства, например, Axon Enterprise Inc.

Цена на акции компании Bayer AG (BAYN) незначительно подросла. Идея долгосрочная — надо подождать дальнейшего увеличения деловой активности. К ней можно добавить компанию 3M, которая предлагает диверсифицированный ассортимент продукции, отличается устойчивыми финансовыми балансами и не обременена чрезмерной долговой нагрузкой.





«У нас все будет хорошо», — заявил генеральный директор American Airlines Даг Паркер в рамках отраслевой конференции, состоявшейся на минувшей неделе. Акции авиакомпаний растут в надежде на разработку вакцины. Картина похожая как в США, так и в Европе — сектор заслуживает внимания, но порекомендовать какие-то конкретные компании пока сложно. Упомянутые мной в предыдущих прогнозах авиапроизводители тоже пошли в рост.





Вернусь к технологическому сектору, который ускоряет цифровое преобразование общества в сторону использования унифицированных платформ для связи и совместной работы в облачной среде. Обращаю внимание на Twilio — поставщика облачных коммуникационных технологий с потенциалом роста примерно до $ 225 за акцию. Так же интересен Akamai Technologies — поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений, цель роста — $ 112.

В прошлом прогнозе я упоминал ситуацию с поставкой чипов в Китай из США. Основной целью этого противостояния является защита американского сектора связи 5G. Посмотрим, какие компании из этого сектора могут быть интересны для инвестиций.

Qualcomm — крупный производитель чипов, который активно развивает направление производства 5G-модемов для сотовых телефонов. Сейчас эта компания поставляет 5G чипы для Apple, что обеспечивает устойчивый спрос на ее продукцию. AT&T — американский оператор связи, который планирует одним из первых внедрять новый стандарт связи. Кроме того, компания владеет WarnerMedia — студией, которая в числе прочего производит и цифровой развлекательный контент.

Ciena Corporation — американская компания, которая занимается внедрением инфраструктурных линий передачи данных на крупных производствах и в городских агломерациях. Она планирует активно использовать 5G-связь на своих проектах, что позволит снизить затраты и увеличить эффективность.





Crown Castle Corporation — фонд недвижимости, который занимается эксплуатацией и сдачей в аренду сотовых вышек и линий связи между ними. Фонд эксплуатирует порядка 40 тысяч сотовых вышек по всей Америке. Кстати, акции этого фонда уже есть в моем модельном портфеле США.

NXP Semiconductors — производитель полупроводниковых чипов, одно из подразделений которого активно осваивает разработку и производство чипов для 5G-связи.

Ericsson — шведский производитель телекоммуникационного оборудования, который сейчас является мировым лидером в сфере разработки и создания оборудования для вышек 5G-связи. Основным рынком сбыта для компании является США.

По-прежнему считаю, что одними из самых интересных инвестиций могут стать компании, работающие в сфере коммуникаций, медиа, облачных технологий. Защитные активы, такие как золото, все еще очень актуальны, поскольку драйвером роста на рынках остается фактор печатания денег, а не уверенность в дальнейшем оптимистичном развитии ситуации.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций . Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

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Currency.com — первая в мире регулируемая криптобиржа для торговли более чем 1300 токенированными активами, включая акции, индексы, сырьевые товары и валютные пары с помощью криптовалют и фиатных средств по конкурентным ценам.