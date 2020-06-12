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Жара спадет и пройдут дожди – погода в Горках на выходные
12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Как вы переносите эту жару? На выходных обещают, что температура снизится и пройдет дождь. Однако на следующей неделе — снова выше плюс 30.
Завтра, 13 июня, будет облачно, +18°, без существенных осадков. Ночью возможен небольшой дождь.
В воскресенье, 14 июня, температура повысится до +22°, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Возможна гроза.
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Как вы переносите эту жару? На выходных обещают, что температура снизится и пройдет дождь. Однако на следующей неделе — снова выше плюс 30. Завтра, 13 июня, будет...
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