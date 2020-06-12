Электрик, который пишет стихи. Горецкому поэту Александру Веденееву – 45

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня отмечает свой юбилей активный член народного литературного объединения «Роднае слова» и народного аутентичного вокального ансамбля «Паршинские зори» Александр Веденеев.





Родом Александр из деревни Кузовино Горецкого района, окончил факультет механизации сельского хозяйства академии, в настоящее время работает электриком РУП «Учхоз БГСХА».

Стихи пишет со школьных лет. К юбилейной дате автора подготовлен к печати его первый сборник стихов духовно-патриотической тематики «Щепотка соли». Это восемь тематических разделов, более двухсот страниц стихов. Выход книги планируется в ближайшее время.

Отличительная особенность этого издания в том, что каждое стихотворение написано способом акростиха (начальные буквы строк образуют какое-либо слово или фразу). Как отмечает член Союза писателей Беларуси Виктор Кунцевич, «строки поэта Саши Веденеева греют и обжигают не только его душу, но и душу читателя, убеждают в том, что в мир поэзии шагнул поэт думающий, чувственный, оригинальный. Словно продолжая мысли великого классика, Веденеев утверждает: «Нет на земле прекраснее стези — страдать душой и выдавать шедевры».

«Душа поэта трудоголит, фильтруя бытия черновики», — говорит Веденеев о призвании поэта. Такое понимание своего призвания непременно приведет его к успеху и признанию.

Поздравляем замечательного человека, талантливого поэта с прекрасным юбилеем, желаем ему любви, крепкого здоровья, душевного мира, надежных друзей, неиссякаемого вдохновения, новых достижений во благо и процветания нашей родной земли.

Народное литературное объединение «Роднае слова»

Народный аутентичный вокальный ансамбль «Паршинские зори»

Несколько стихотворений из будущей книги Александра Веденеева.

Медикам

Земной вам поклон, люди в белых халатах!

Да здравствует каждый целитель Земли!

Работа у вас хоть не в царских палатах,

А все же вы лучше, чем все короли.

Ведь нет на Земле благороднее дела,

Ответственна ваша почетная роль,

От сердца — хвала вам, целители тела,

Хвала вам, кто лечит душевную боль.

Работа с больными трудна и опасна,

А вы не жалеете сил и тепла,

Но миссия ваша светла и прекрасна

И многих от разных болезней спасла.

Так пусть ваши просьбы доходят до Бога!

Его пусть струится на вас благодать!

Любви вам, здоровья и счастья земного,

И благ, что способна Вселенная дать!

Моя Литургия

Любите друг друга, живите друг другом —

Любовь завещал нам Христос на Земле.

И станет она тем спасательным кругом,

И тем оберегом в пугающей мгле,

Той нитью, связующей каждого с Богом,

Тем счастьем, которого жаждут сердца!

Уверуйте в Бога — и вскоре о многом

Узнаете вы через Тайны Творца!

Расскажет Господь вам о самом заветном,

Расскажет что, где, для чего, почему.

Господь вас полюбит, лишь чувством ответным,

Гордыню уняв, вы ответьте Ему!

И Он вас одарит теплом благодатным

И, Духом Святым освящая сердца,

Явит нам Себя, даже самым развратным,

Являя всю Милость и Славу Отца!

Сінявокі небасхіл

Спыніце гнеў, скажыце злосці: «Годзе!»,

Не парушайце мірны рух зямны,

Імкніцеся, каб хоць адно стагоддзе

Еўропа не пазведала вайны!

Не трэба ў спрэчках браць у рукі зброю —

Без зброі можна ісціну знайсці.

Я не адзін з маленства песціў мрою

Аб мірным у гармоніі жыцці.

Вядома, што такіх, як мы, мільёны:

Сапраўдных, хто кахаў і дараваў.

Ой, як было бы добра, каб Законы

Хрыстовы кожны ў свеце шанаваў,

Каб кожны чуў шчаслівы смех дзіцяці

І не зважаў, што будзе і калі,

І зразумеў: сапраўднае багацце –

Любоў пад мірным небам на Зямлі!