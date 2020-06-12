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Электрик, который пишет стихи. Горецкому поэту Александру Веденееву – 45
12.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня отмечает свой юбилей активный член народного литературного объединения «Роднае слова» и народного аутентичного вокального ансамбля «Паршинские зори» Александр Веденеев.
Родом Александр из деревни Кузовино Горецкого района, окончил факультет механизации сельского хозяйства академии, в настоящее время работает электриком РУП «Учхоз БГСХА».
Стихи пишет со школьных лет. К юбилейной дате автора подготовлен к печати его первый сборник стихов духовно-патриотической тематики «Щепотка соли». Это восемь тематических разделов, более двухсот страниц стихов. Выход книги планируется в ближайшее время.
Отличительная особенность этого издания в том, что каждое стихотворение написано способом акростиха (начальные буквы строк образуют какое-либо слово или фразу). Как отмечает член Союза писателей Беларуси Виктор Кунцевич, «строки поэта Саши Веденеева греют и обжигают не только его душу, но и душу читателя, убеждают в том, что в мир поэзии шагнул поэт думающий, чувственный, оригинальный. Словно продолжая мысли великого классика, Веденеев утверждает: «Нет на земле прекраснее стези — страдать душой и выдавать шедевры».
«Душа поэта трудоголит, фильтруя бытия черновики», — говорит Веденеев о призвании поэта. Такое понимание своего призвания непременно приведет его к успеху и признанию.
Поздравляем замечательного человека, талантливого поэта с прекрасным юбилеем, желаем ему любви, крепкого здоровья, душевного мира, надежных друзей, неиссякаемого вдохновения, новых достижений во благо и процветания нашей родной земли.
Народное литературное объединение «Роднае слова»
Несколько стихотворений из будущей книги Александра Веденеева.
Медикам
Земной вам поклон, люди в белых халатах!
Да здравствует каждый целитель Земли!
Работа у вас хоть не в царских палатах,
А все же вы лучше, чем все короли.
Ведь нет на Земле благороднее дела,
Ответственна ваша почетная роль,
От сердца — хвала вам, целители тела,
Хвала вам, кто лечит душевную боль.
Работа с больными трудна и опасна,
А вы не жалеете сил и тепла,
Но миссия ваша светла и прекрасна
И многих от разных болезней спасла.
Так пусть ваши просьбы доходят до Бога!
Его пусть струится на вас благодать!
Любви вам, здоровья и счастья земного,
И благ, что способна Вселенная дать!
Моя Литургия
Любите друг друга, живите друг другом —
Любовь завещал нам Христос на Земле.
И станет она тем спасательным кругом,
И тем оберегом в пугающей мгле,
Той нитью, связующей каждого с Богом,
Тем счастьем, которого жаждут сердца!
Уверуйте в Бога — и вскоре о многом
Узнаете вы через Тайны Творца!
Расскажет Господь вам о самом заветном,
Расскажет что, где, для чего, почему.
Господь вас полюбит, лишь чувством ответным,
Гордыню уняв, вы ответьте Ему!
И Он вас одарит теплом благодатным
И, Духом Святым освящая сердца,
Явит нам Себя, даже самым развратным,
Являя всю Милость и Славу Отца!
Сінявокі небасхіл
Спыніце гнеў, скажыце злосці: «Годзе!»,
Не парушайце мірны рух зямны,
Імкніцеся, каб хоць адно стагоддзе
Еўропа не пазведала вайны!
Не трэба ў спрэчках браць у рукі зброю —
Без зброі можна ісціну знайсці.
Я не адзін з маленства песціў мрою
Аб мірным у гармоніі жыцці.
Вядома, што такіх, як мы, мільёны:
Сапраўдных, хто кахаў і дараваў.
Ой, як было бы добра, каб Законы
Хрыстовы кожны ў свеце шанаваў,
Каб кожны чуў шчаслівы смех дзіцяці
І не зважаў, што будзе і калі,
І зразумеў: сапраўднае багацце –
Любоў пад мірным небам на Зямлі!
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Сегодня отмечает свой юбилей активный член народного литературного объединения «Роднае слова» и народного аутентичного вокального ансамбля «Паршинские зори»...
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