«Это были дети из одного отряда». Директор «Зубренка» - о ситуации с СOVID-19 в популярном лагере

Источник материала: Tut.by

«В "Зубренке" у некоторых детей и одного воспитателя выявили коронавирус, — сообщили читатели TUT.BY. — Несколько сотрудников на больничном». Чтобы узнать, что именно происходит в самом популярном лагере страны, TUT.BY обратился к директору учреждения Надежде Онуфриевой.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Первая летняя смена в лагере началась 27−28 мая. Отдыхать, уточнила Надежда Онуфриева, приехало 840 детей. По словам одного из читателей, в начале смены один из детей сломал руку. Его повезли в больницу, где параллельно с осмотром сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным. В последующем COVID-19 выявили еще у нескольких человек.

— До первой летней смены мы уже два месяца работали в условиях пандемии, и со всеми детьми все было хорошо, — говорит Надежда Онуфриева. — Чтобы обезопасить их от вируса, мы приняли ряд нововведений . Теперь, например, во время заезда дети предоставляют справки, что они не являлись контактами. Перед посадкой в автобус, на котором их везут в лагерь, мальчикам и девочкам измеряют температуру. Однако гарантировать, что у всех, кто приезжает к нам на отдых со справкой и без каких-либо признаков коронавируса, нет COVID-19, нельзя. Даже врачи говорят, дети чаще всего переносят вирус бессимптомно. Об этом мы заранее предупреждаем родителей.

По словам директора, ребенок, у которого выявили COVID-19, не имел никаких признаков коронавируса.

— Перед тем как наложить гипс, медики его протестировали. Оказалось, в организме вирус. Все дети, с которыми он добирался в лагерь в автобусе, попали в круг контактов. У них тоже взяли пробы, у нескольких ребят они оказались положительными.

У скольких именно, собеседница не сказала. Лишь уточнила: «Это единицы». От госпитализации все они отказались, и родители забрали их домой. Сейчас мальчики и девочки на самоизоляции по месту жительства.

— Дети, у которых тест оказался отрицательным, продолжают отдыхать у нас. Так решили они с мамами и папами, — говорит Надежда Онуфриева. — Единственный момент, отдыхают они в условиях карантина.

— Что это значит?

— Ребята чувствуют себя хорошо, но наши медработники продолжают внимательно следить за их здоровьем, — отвечает собеседница. — У этих детей нет близких контактов с отдыхающими из других отрядов: живут и питаются они отдельно. Дискотеки, карнавалы и другие мероприятия у них проходят только внутри отряда. Но для того, чтобы они не теряли связи с коллективом, мы организовали в лагере онлайн-голосования и видеодемонстрации. Купаться этим ребятам тоже можно. Правда, на озеро они идут последними, после них начинается дезобработка.

В пятницу, 12 июня, у ребят-контактов последний день смены. В Минск они приедут на отдельном автобусе, в городе их уже встретят родители.

— Чтобы тщательно обработать лагерь перед второй сменой, мы на сутки сдвинули ее начало. На подготовку у нас будет три дня, — делится планами собеседница. — Мы не скрываем от родителей, что в лагере выявили COVID-19. Мамы и папы вправе сами решать, привезут они нам ребенка или нет. Мы же делаем все, чтобы ребята отдохнули интересно и безопасно.

«На данный момент в лагере нет сотрудников с лабораторно подтвержденным COVID-19»

По словам Надежды Онуфриевой, когда в Беларусь пришел коронавирус, привычный для Зубренка быт изменился. Стараясь уменьшить возможные контакты между детьми, здесь стали практиковать отрядную форму работы. Все мероприятия проводят на свежем воздухе с соблюдением дистанции между отрядами.

— Питаются ребята из разных отрядов тоже в разное время. Для этого мы организовали третью дополнительную столовую. Плюс в столовые дети заходят с разных входов, — уточняет директор. — Перед завтраком, обедом, ужином ребятам измеряют температуру. На случай, если у кого-то она будет выше нормы, у нас подготовлены боксы, но пока даже на этой смене, отправлять туда никого не понадобилось. В изоляторе у нас два человека — один с ушибом, второй с аллергией.

Со второй смены, продолжает Надежда Онуфриева, в списке новшеств появится еще одно. Теперь каждый отряд будут доставлять в Зубренок на отдельном автобусе. Это, не скрывает директор, недешево, но после случая с COVID-19 в лагере решили, что так будет правильнее.

— Хочу сказать, что сотрудники у нас работают в масках. В лагере мы постоянно все дезинфицируем. Нас неоднократно проверяли комиссии из районного и областного центра гигиены и эпидемиологии, а также представители Минздрава.

— А что с вожатыми, которые работали с детьми с COVID-19?

— Это были дети из одного отряда. За отрядом закреплено три воспитателя, которые работают посменно. Во время смены они живут рядом. На тот момент с детьми контактировало двое вожатых. У них взяли тест на COVID-19, первый результат был отрицательным. Они, а также их третья коллега, находятся на больничном. Симптомов коронавируса у них нет, а к детям пришел другой воспитатель.

— Читатели сообщают, что у одного из воспитателей выявлен COVID-19.

— До начала смены воспитатели предоставляют справку, что у них не было контактов с теми, кто болеет коронавирусом, а затем пять дней до заезда детей находятся на пятидневном карантине. Во время такого карантина выяснилось, что у мамы одной из воспитательниц, обнаружили коронавирус. Вожатая сообщила об этом нам. Мы вызвали эпидемиологов, ее проверили, тест показал положительный результат. С детьми она на тот момент не работала. Всех коллег, с которыми она жила в общежитии, также проверили. Их пробы оказались отрицательными.

Воспитательницу, продолжает директор, госпитализировали, а сотрудники-контакты попали в изолятор.

— Для этих целей мы переоборудовали гостиничные номера, что находятся на территории лагеря, — говорит Надежда Онуфриева. — Изоляция у вожатых, которые оказались контактами, уже закончилась. Оба их теста показали отрицательный результат. На данный момент на территории лагеря нет ни одного сотрудника с лабораторно подтвержденным COVID-19.