ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Польша открывает границы со странами ЕС

13.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польша открывает границы со странами ЕС

Польша открывает границы в Шенгенской зоне, закрытые в марте из-за ситуации с коронавирусом. С 13 июня контроль на границах с Чехией, Словакией, Литвой и Германией будет выборочным. Остальные границы пока остаются закрытыми. Об этом информирует ТАСС.

Теперь после въезда в Польшу гражданам страны и других государств ЕС, а также лицам с постоянным видом на жительство в Евросоюзе не нужно отбывать двухнедельный карантин.

По поводу открытия границ высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По последним данным, за все время в Польше зафиксировали 28 577 случаев заражения COVID-19, выздоровели 13 805 человек, умерли 1 222 пациента.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша открывает границы в Шенгенской зоне, закрытые в марте из-за ситуации с коронавирусом. С 13 июня контроль на границах с Чехией, Словакией, Литвой и Германией...
 
Новости дня
Новости
 
Впервые за 140 лет директором US Open стала женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика