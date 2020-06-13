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Польша открывает границы со странами ЕС
13.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Польша открывает границы в Шенгенской зоне, закрытые в марте из-за ситуации с коронавирусом. С 13 июня контроль на границах с Чехией, Словакией, Литвой и Германией будет выборочным. Остальные границы пока остаются закрытыми. Об этом
Теперь после въезда в Польшу гражданам страны и других государств ЕС, а также лицам с постоянным видом на жительство в Евросоюзе не нужно отбывать двухнедельный карантин.
По поводу открытия границ высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По последним данным, за все время в Польше зафиксировали 28 577 случаев заражения COVID-19, выздоровели 13 805 человек, умерли 1 222 пациента.
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Польша открывает границы в Шенгенской зоне, закрытые в марте из-за ситуации с коронавирусом. С 13 июня контроль на границах с Чехией, Словакией, Литвой и Германией...
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