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Все о «деле Белгазпромбанка», реакция Бабарико и люди, которые точно увидят море - все за вчера

13.06.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Первой свои границы для туристов из Беларуси открыла Албания. И вчера из Минска в Тирану отправился первый чартерный рейс и больше 180 белорусов на нем. Мы съездили в Национальный аэропорт и поговорили с людьми, которые этим летом точно увидят море. По-хорошему завидуем!

О «ДЕЛЕ БЕЛГАЗПРОМБАНКА» И ВИКТОРЕ БАБАРИКО

  • После обысков в Белгазпромбанке и частных компаниях штаб претендента в президенты Виктора Бабарико сообщил, что задержан координатор инициативной группы по Могилевской области Владимир Дударев, который до октября 2019 года был заместителем мэра Могилева, а также руководитель Могилевского филиала банка Сергей Кармызов.
  • Позже стало известно, что задержано намного больше людей — по информации Лукашенко, «примерно 15 человек». «Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».


  • После КГК заявил, что по делу задержаны топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. По словам председателя комитета Ивана Тертеля, «доказательства его (Бабарико — Прим. TUT.BY) участия в этой противоправной деятельности у нас имеются».
  • Виктор Бабарико вечером провел экстренный стрим, где заявил: «Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги (…) Я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий».
  • А в это время Нацбанк Беларуси планирует ввести свою администрацию в Белгазпромбанке. Кандидат на пост главы — Надежда Ермакова. Как «человек государственный» экс-глава Нацбанка готова это предложение принять.
  • Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка, заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства, они намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка».
  • Белгазпромбанк заблокировал платежи на MolaMola. Разобрались, получат ли авторы сборов уже перечисленные им деньги.

О КОРОНАВИРУСЕ

  • На 12 июня в Беларуси было 52 520 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 704 новых случая. Это самый низкий прирост за последние полтора месяца. Однако глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев, отвечая на вопрос по поводу ситуации с COVID-19, отметил, что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».


  • Случаи коронавирусной инфекции среди детей зафиксировали в популярном детском лагере «Зубренок». Директор учреждения Надежда Онуфриева рассказала, какая там сейчас обстановка.
  • Минздрав уточнил: 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран отменили с 11 июня. Тем белорусам и иностранцам, кому на границе все-таки выдали документы о необходимости самоизоляции, проходить ее не надо.

О ДРУГИХ ТЕМАХ

  • На прошлой неделе Анна Северинец, учитель русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии, опубликовала в Facebook стихотворение — обращение к президенту. 11 июня, педагогу сообщили, что с ней не продлевают контракт. Увольнение прокомментировал даже министр образования Игорь Карпенко.
  • Пока главный вход Большого театра Беларуси закрыт для зрителей, на служебном все как обычно. Почти. Теперь в обязанности охранника входит измерение температуры (бесконтактным термометром), на стене висят дозатор с антисептиком и объявление, что вход в театр разрешен только в защитной маске. Наш репортаж о том, как пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу театра.


  • Организм человека начинает стареть примерно с 45 лет, но эти изменения глазу не видны, рассказывает кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич. Как проявляется старение?
  • Новый выпуск Humans of Minsk — проекта о случайных прохожих. Рассказываем, как живут пенсионер, ученый и консультант в интернет-магазине.
  • Американские медики обновили рекомендации для тех, кто хочет избежать рака. В новом руководстве повысили рекомендуемый уровень физической активности, напомнили о важности сокращения потребления красного мяса, подслащенных напитков и продуктов глубокой переработки, а также посоветовали отказаться от алкоголя.

О СПОРТЕ

  • Очень откровенное интервью гимнастки Екатерины Галкиной. Ей всего 23 года. При этом она уже называет себя пенсионеркой и болезненно переживает перенос Олимпиады еще на год. В 14 лет Кате сделали операцию на сердце, в 21 она столкнулась с паническими атаками. На вопрос, ради чего столько жертв, гимнастка честно отвечает: «Я и сама часто задаюсь этим вопросом».
  • 12 июня матчем в столице начался 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. «Горожане» с минимальным счетом уступили «Ислочи». В первом «сахарном» дерби сезона «Городея» крупно обыграла «Слуцк».

Все новости пятницы, 12 июня

В субботу-воскресенье жара ослабнет. Но это ненадолго — на следующей неделе к нам вернется теплая и влажная погода. Спокойных вам выходных!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Первой свои границы для туристов из Беларуси открыла Албания. И вчера из Минска в Тирану отправился первый чартерный рейс и больше 180 белорусов на нем. Мы съездили в...
 
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