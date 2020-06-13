ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Биолог назвала скрытые признаки коронавируса

13.06.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О заражении коронавирусной инфекцией могут свидетельствовать сокращение объема легких или ухудшение функции почек. Об этом сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передает «РИА Новости».



Она отметила, что зачастую короанвирус протекает без симптомов у молодых людей. Однако они, по словам Барановой, оказываются у врачей по другому поводу.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — сказала Баранова. По ее словам, в таком случае это может быть признаком коронавируса.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендовала Баранова.

Кроме того, заразившийся коронавирусом человек может не замечать снижение функции почек, указала Баранова. Для контроля функции почек стоит сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, добавила она.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О заражении коронавирусной инфекцией могут свидетельствовать сокращение объема легких или ухудшение функции почек. Об этом сообщила профессор Университета...
 
Новости дня
Новости
 
Впервые за 140 лет директором US Open стала женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика