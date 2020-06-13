Почему уровень летальности от коронавируса в мире не уменьшается, а растет? Отвечают эксперты

Источник материала: Виртуальный Брест

Ученые считали, что коэффициент летальности от коронавируса в мире со временем должен снизиться, но вместо этого он удвоился и сейчас колеблется на уровне 6%. Почему так, пишет Business Insider.

Фото: Reuters

Кривые случаев заражения коронавирусом сглаживаются во многих странах — по крайней мере, на данный момент.

Тем не менее каким-то образом глобальный коэффициент летальности значительно увеличился с марта, когда он составлял около 3,4%. По данным Всемирной организации здравоохранения, во вторник этот показатель составил 5,8%, а с середины апреля по май он колебался на уровне около 7%.

Эта тенденция идет вразрез с прежними ожиданиями многих экспертов — они считали, что когда количество тестов станет увеличиваться, это приведет к регистрации более легких случаев и снижению смертности.

Но, кажется, тестирование не увеличилось настолько, чтобы привести к значительной траектории снижения.

Возникает вопрос: насколько смертоносен COVID-19? Может показаться, что наиболее простым ответом будет коэффициент летальности (case-fatality rate) — подсчет числа известных случаев смерти из общего числа подтвержденных случаев инфицирования.

Но поскольку случаи коронавируса прогрессируют в течение нескольких недель, а цифры постоянно меняются, уровень летальности тоже не стоит на месте. Некоторые эпидемиологи говорят, что, поскольку на показатели смертности (death rate) так сильно влияют тестирование и задержки в регистрации случаев инфицирования и смерти, то это просто не является надежным способом оценки ситуации.

На вопрос об увеличении глобального показателя смертности Бен Каулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Университете Гонконга, ответил просто: «Недостаточно тестирования легких случаев».

В целом, чем больше случаев, включенных в статистику, включая людей с легкими или отсутствующими симптомами, тем ниже уровень смертности.

В этом смысле показатели летальности «являются в большей степени мерой того, сколько вы проводите тестов и выявляете случаев», пояснил профессор моделирования инфекционных болезней в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс. В качестве примера он привел Сингапур и Южную Корею, где проводится много тестов.

Южная Корея, которая протестировала более 1 миллиона человек, намного опередила другие страны по раннему выявлению случаев и отслеживанию контактов. В то время как американские лаборатории неделями ждали инструкций, что делать с неисправными тестовыми наборами в феврале, Южная Корея уже тестировала десятки тысяч людей.

Уровень смертности в этой стране по состоянию на среду составил 2,3%. В Сингапуре, который также провел обширное тестирование, уровень смертности составил всего 0,1%.

Ограниченное тестирование в других странах, таких как Швеция и США, делает количество случаев неточно заниженным. В США эксперты считают, что стране нужно умножить официальное количество подтвержденных случаев на 10, чтобы получить реальную оценку истинных случаев заражения по всей стране.

Если страна не регистрирует много легких случаев, кажется, будто уровень смертей выше, чем есть на самом деле. Таким образом, такие страны, как США и Швеция, в которых уровень смертности от заболеваемости составляет 5,7% и 10,3% соответственно, могли бы привести к росту глобальной смертности.

В настоящее время сообщается о новых случаях смерти людей, которые заболели три-четыре недели назад. Именно тогда вспышки во многих странах все еще достигали пика. Таким образом, даже после того, как число ежедневных падений уменьшится, ежедневная смертность может продолжать расти.

«Смертность резко возрастет при уменьшении количества случаев заболевания», — сказал Уильям Хэнэдж, профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения им. Т. Чана. Дело в том, что погибшие люди заболели, когда эпидемия была более интенсивной, но их смерть попадает в нынешнюю статистику.

Чтобы получить более точное представление о том, насколько смертоносен вирус, говорит Эдмундс, «вам нужно правильно учесть задержки, поэтому сегодня необходимо разделить число смертей на количество случаев, которые произошли три-четыре недели назад».

Эта математика предполагает, что вирус убил примерно 1% людей с положительным результатом четыре недели назад. Но опять же, поскольку это не включает множество людей с легкими или бессимптомными случаями, истинная доля людей, которые умирают после заражения, вероятно, намного ниже.

Эксперты, такие как Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, также подсчитали, что истинная смертность ближе к 1%. Исследование, проведенное в Университете Вашингтона, также показало, что, если бы были известны все случаи инфицирования, истинная доля смертности для американцев, у которых есть симптомы, составила бы около 1,3%.

Это намного ниже, чем предполагают коэффициенты летальности, но все же в 13 раз выше, чем смертность от сезонного гриппа.