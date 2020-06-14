|
ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии коронавируса
14.06.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии. Это может произойти уже в сентябре. Впрочем, конкретики и единства мнений на этот счет нет. Готовы ли мы?
Президент ориентирует Минздрав параллельно с оперативными решениями по борьбе с инфекциями разрабатывать и стратегию на будущее с учётом избранного Беларусью пути. Об этом Глава государства говорил на встрече с министром здравоохранения в четверг. И как акцентировал Александр Лукашенко, в случае второй волны белорусский – этот тот путь, по которому должны идти все государства.
Схожую стратегию выбрала и Швеция. Эта страна, как и Беларусь, не вводила никаких жестких ограничений, а лишь рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию.
И эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали её, цитата, «будущей моделью общества», особенно, если учесть, что могут быть и вторая, и третья волны пандемии.
Ведь тотальными запретами вирус не побороть. Гораздо важнее – ответственность общества и готовность системы здравоохранения мгновенно реагировать и справляться с угрозой.
Как показывают прошедшие месяцы – мы были готовы. Собственно, еще в апреле приезжавшие по приглашению Президента эксперты ВОЗ, а они тогда побывали в разных клиниках и больницах – везде, где хотели, – так вот, еще тогда было отмечено, насколько чётко выстроена наша система здравоохранения и вся работа по сдерживанию пандемии и борьбе с ней. А ещё то, что белорусский опыт может быть использован в других странах.
Тем временем учёные всего мира не прекращают дискуссии относительно показателей последствий COVID-19. И в частности о том, что брать за основу: статистику по заражённым или данные по летальности?
При этом медики признают: методология формируется в реальном времени, подробный анализ возможен только после того, как эпидемия закончится.
Что же касается летальности при коронавирусе (это процент умерших от числа заражённых), то здесь у Беларуси – самая низкая доля смертей. Это объясняется ранней диагностикой, эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов, а также мерами по защите пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
В опубликованном докладе университета Джона Хопкинса (это крупнейшее исследовательское учреждение США) в Беларуси среди стран-соседей, бывших республик СССР и референтных стран Европы и Северной Америки – самая низкая доля смертей. В нашей стране погибает всего 0,56% от общего числа заражённых коронавирусом. Следующая в рейтинге – Россия с результатом почти втрое хуже: 1,3% смертей от пациентов с COVID-19. Далее следуют Украина, Латвия, Чехия, Эстония, Литва и Польша. В Германии от коронавируса умирает почти 5% заражённых, в США – более 5,5%. Наихудшая ситуация – в Великобритании, Франции и Италии. Там – 15 из 100. Эти данные ещё раз подтверждают эффективность выбранной в Беларуси стратегии, где важна не общая цифра заболевших, а реальное спасение каждой жизни.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВОЗ предупреждает о второй волне пандемии. Это может произойти уже в сентябре. Впрочем, конкретики и единства мнений на этот счет нет. Готовы ли мы? Президент...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)