Украина откроет границы для иностранцев 15 июня. Нужно ли по приезду соблюдать 14-дневный карантин

Источник материала: Вороновская газета

Отметим, что вместе со снятием запрета, Кабинет министров Украины 12 июня внес еще одно постановление №480, согласно которому длянеобходим страховой полис. Помимо этого, граждане стран, где все еще наблюдает рост заболеваемости COVID-19, будут обязаны по приезде в Украину пробыть на самоизоляции 14 дней.При этом не соблюдать 14-дневный карантин разрешается дипломатам, представителям официальных международных организаций и миссий, аккредитованных в Украине, а также водителям грузовиков, пилотам и капитанам корабля.

Также, если иностранный гражданин, желающий пересечь украинскую границу, на протяжении последних двух недель находился в стране, где не наблюдается роста заболеваемости коронавирусной инфекции, или же находился на самоизоляции и это зафиксировал электронный сервис, он может не соблюдать режим самоизоляции по приезде в Украину.

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