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Украина откроет границы для иностранцев 15 июня. Нужно ли по приезду соблюдать 14-дневный карантин
15.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Власти Украины приняли решение открыть границы, которые были закрыты для въезда иностранных туристов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом, как
Отметим, что вместе со снятием запрета, Кабинет министров Украины 12 июня внес еще одно постановление №480, согласно которому для
Также, если иностранный гражданин, желающий пересечь украинскую границу, на протяжении последних двух недель находился в стране, где не наблюдается роста заболеваемости коронавирусной инфекции, или же находился на самоизоляции и это зафиксировал электронный сервис, он может не соблюдать режим самоизоляции по приезде в Украину.
minsknews.by
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Власти Украины приняли решение открыть границы, которые были закрыты для въезда иностранных туристов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом,...
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