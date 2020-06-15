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Украина откроет границы для иностранцев 15 июня. Нужно ли по приезду соблюдать 14-дневный карантин

15.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Украина откроет границы для иностранцев 15 июня. Нужно ли по приезду соблюдать 14-дневный карантин

Власти Украины приняли решение открыть границы, которые были закрыты для въезда иностранных туристов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Госпогранкомитет страны.
 
Отметим, что вместе со снятием запрета, Кабинет министров Украины 12 июня внес еще одно постановление №480, согласно которому для въезда в страну необходим страховой полис. Помимо этого, граждане стран, где все еще наблюдает рост заболеваемости COVID-19, будут обязаны по приезде в Украину пробыть на самоизоляции 14 дней.При этом не соблюдать 14-дневный карантин разрешается дипломатам, представителям официальных международных организаций и миссий, аккредитованных в Украине, а также водителям грузовиков, пилотам и капитанам корабля.

Также, если иностранный гражданин, желающий пересечь украинскую границу, на протяжении последних двух недель находился в стране, где не наблюдается роста заболеваемости коронавирусной инфекции, или же находился на самоизоляции и это зафиксировал электронный сервис, он может не соблюдать режим самоизоляции по приезде в Украину.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Украины приняли решение открыть границы, которые были закрыты для въезда иностранных туристов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом,...
 
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