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Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек.

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Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Анастасия Бут, корреспондент:
Для тех, кто сдает тест на коронавирус, отдельный вход с улицы. В соседнем кабинете можно сразу произвести оплату. Если заявление не написано, сделать это можно здесь.

Ну что же, приступим непосредственно к самой процедуре.

Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят

Опускаем масочку, открываем широко ротик, говорим А. Терпим. Спасибо! Теперь одеваем масочку до носика, наклоняем голову пониже. Спасибо!

Анастасия Бут:
Честно говоря, процедура – не из приятных.

Люди в материале: Анастасия Бут

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в...
 
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