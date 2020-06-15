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Корреспондентка СТВ прошла тест на коронавирус. Показываем, как его проводят
15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Бут, корреспондент:
Ну что же, приступим непосредственно к самой процедуре.
Опускаем масочку, открываем широко ротик, говорим А. Терпим. Спасибо! Теперь одеваем масочку до носика, наклоняем голову пониже. Спасибо!
Анастасия Бут:
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Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме, сообщили в...
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