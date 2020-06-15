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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ждать ли вторую волну коронавируса? Мнение экспертов о ситуации с коронавирусом Ждать ли вторую волну коронавируса? И в случае прихода будут ли опасны ее последствия? Вирусологи всего мира сейчас активно дискутируют на этот счет. Но сходятся в...

Ждать ли вторую волну коронавируса? И в случае прихода будут ли опасны ее последствия? Вирусологи всего мира сейчас активно дискутируют на этот счет. Но сходятся в одном - необходимо просто поддерживать свой иммунитет. Так к чему готовиться? Прямо сейчас мнение специалистов из Италии и Турции. Эксклюзив "Панорамы".