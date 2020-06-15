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Ждать ли вторую волну коронавируса? Мнение экспертов о ситуации с коронавирусом

15.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ждать ли вторую волну коронавируса? И в случае прихода  будут ли опасны ее последствия? Вирусологи всего мира сейчас активно дискутируют на этот счет. Но сходятся в одном - необходимо просто поддерживать свой иммунитет. Так к чему готовиться? Прямо сейчас  мнение специалистов из Италии и Турции. Эксклюзив "Панорамы". 

Мехмет Огмен, профессор Стамбульского университета (Турция): "Весь мир уже по итогам первого квартала в глубокой рецессии. Такой глубокой не видели с 1949. Люди, которые почти не выходили из дома, болеют коронавирусом, а те, кто не носит маски, не подхватили эту болезнь. Парадокс. Жесткий карантин приводит к нищете. Рано или поздно весь мир переболеет этим вирусом, и это не смертельно. Это обычный грипп, не пойму, почему такая паника. Куда все болезни делись, в последнее время люди начали умирать только от вируса. Я как специалист скажу, коронавирус не опасен".

Марфуга Амиржанова, член Европейской академии дерматологии и венерологии (Италия): "В 2009 году в Италии был очень серьезный и крупный скандал. Об этом статьи были во всех самых крупных газетах. И все СМИ об этом говорили. Огромное количество вакцин было закуплено против вируса свиного гриппа, которые потом в конце концов оказались не востребованы. Почему? Потому что свиной грипп пошел на спад самостоятельно и просто исчез. Т.е. были еще какие-то спорадические вспышки, но уже таких серьезных последствий  не имел. И тот же самый птичий грипп. Против него была  выпущена вакцина, куплена вакцина, причем в очень больших количествах. И те и другие вакцины оказались не востребованы. Именно поэтому группа ученых твердо убеждена: да, вторая волна может быть, но она не будет иметь серьезных последствий и совершенно не требуется полная вакцинация населения. И соответственно не нужно будет тратить таких колоссальных средств".

 
 
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Ждать ли вторую волну коронавируса? И в случае прихода  будут ли опасны ее последствия? Вирусологи всего мира сейчас активно дискутируют на этот счет. Но сходятся в...
 
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