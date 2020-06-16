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СМИ: Финал Лиги Европы пройдет в Германии

16.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также в четырех немецких городах планируется провести все поединки, начиная с 1/4 финала.


Рейн Энерги - стадион, который должен принять финал / фото twitter.com/fckoeln 

Финал текущего сезона Лиги Европы будет принимать немецкий Кельн. Об этом сообщило издание Bild. Источник отметил, что решение уже принято, а утверждено оно будет на конференции УЕФА 17 июня.  

Поединок состоится на стадионе "Рейн Энерги" на 50 тысяч зрителей, который является домашней ареной местного "Кельна". Ориентировочная дата финала - 21 августа. Кроме того, начиная со стадии 1/4 финала УЕФА планирует проводить все матчи в четырех немецких городах - Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге. 

Игры должны начаться с 10 августа. Борьбу в Лиге Европы продолжает донецкий "Шахтер", который в первом матче 1/8 финала обыграл "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1. 

Ожидается, что ответная игра состоится в Украине, как и планировалось изначально. Лига Европы была остановлена после начала пандемии коронавируса.
 
 
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Также в четырех немецких городах планируется провести все поединки, начиная с 1/4 финала.
 
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