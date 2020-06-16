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“Самый социально-дистанцированный ресторан в мире” открылся в Швеции

17.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идея создать заведение родилась в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса нового типа.


Фото: Oddbird. Заказать столик можно в самом отчужденном месте Швеции

Шведская компания Oddbird, производящая безалкогольное вино, открыла ресторан в заповеднике под Стокгольмом. Ресторан располагает всего шестью столиками, расставленными в лесу, в поле и у воды. Гостям предлагают исключить контакты с людьми и “насладиться природой”, пишет News.Cision.


“Вместо того, чтобы путешествовать за границу, теперь мы можем оказаться на природе и обнаружить здесь волшебные места, которые прежде даже не рассматривали. Но на самом деле этот ресторан - даже не пункт назначения, а скорее состояние ума”, - заявил представитель винодельни Мехмет Гюрбюзер.

Отмечается, что посетители могут заказать стол посреди рощи или поля, а также на пирсе, у воды. Всего ресторан предлагает шесть столиков. Каждый из них был индивидуально спроектирован датской компанией по дизайну интерьеров Norrmans из переработанной мебели и материалов.


В меню ресторана - безалкогольное вино, которое производит Oddbird, а также блюда, приготовленные шеф-поварами компании.

Напомним, с 5 июня кафе и ресторанам в Украине разрешили принимать посетителей в помещениях, но при соблюдении ряда условий. Перед этим  под Кабмином протестующие с кастрюлями требовали открыть рестораны. Рестораторы хотели, чтобы власти разрешили им работу не только на летних площадках, но и внутри заведений.
 
 
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Идея создать заведение родилась в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса нового типа.
 
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