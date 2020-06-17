Опрокидывающие выборы, еще одно дело Тихановского и на каком море ждут белорусов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Прекрасная погода, не правда ли? Самое время подумать об отпуске. Но в этом году из-за пандемии мечты о море для многих белорусов могут так и остаться мечтами. Например, на литовской Балтике нас пока точно не ждут . Разбирались , куда уже сейчас можно поехать, а какие страны так и не определились, пускать туристов или нет. Ну, а мы вам точно можем обещать, что прямо сейчас быстро расскажем обо всем самом важном и интересном за вчера.





О ВЫБОРАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ

Избирательная кампания идет чуть больше месяца, а уже не обошлось без привычных задержаний, суток, штрафов и даже «дела Белгазпромбанка». Почему белорусы, много лет равнодушные к политическим баталиям, стали так активны на пикетах и не только? Зачем власть так активно принуждает народ к любви и какой вопрос она должна задать сама себе? И ответ ей не понравится, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.

И ответ ей не понравится, независимый аналитик Сергей Чалый. Много новостей вчера было вокруг семьи Тихановских . Сначала «кандидат в кандидаты» Светлана Тихановская рассказала , что ей угрожают и перед ней стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Но несмотря на это Светлана вскоре заявила , что продолжит участвовать в выборах. Вечером стало известно , что в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело.

. Сначала «кандидат в кандидаты» Светлана Тихановская , что ей угрожают и перед ней стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Но несмотря на это Светлана вскоре , что продолжит участвовать в выборах. Вечером , что Правозащитники лишенного регистрации в Беларуси центра «Весна» поговорили с мамой задержанного в Гродно соратника Сергея Тихановского Александра Арановича — Галиной Ивановной. Она рассказала в том числе про обыски и крутые джипы.

— Галиной Ивановной. Она в том числе про обыски и крутые джипы. Шестой раз Александр Лукашенко идет на выборы, занимая должность президента четверть века. В 1994 году во втором туре за него проголосовало более 70% избирателей. Мы поговорили с белорусами, которые отдали свой голос за Лукашенко на тех самых первых президентских выборах , и узнали , почему некоторые из них разочаровались, а некоторые и в 2020-м отдадут свой голос за него.

идет на выборы, занимая должность президента четверть века. В 1994 году во втором туре за него проголосовало более 70% избирателей. Мы , и , почему некоторые из них разочаровались, а некоторые и в 2020-м отдадут свой голос за него. Кстати, вы обращаете внимание на активность «кандидатов в кандидаты» в социальных сетях ? Посмотрели , на каких платформах они представлены.

? , на каких платформах они представлены. А вот здесь мы попытались разобраться, что известно о задержанных по «делу Белгазпромбанка». А заодно посмотрели на выставку без картин в галерее «Арт-Беларусь» после того, как 150 работ белорусских художников оказались «приобщены» к этому делу.





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Во время вчерашней поездки в Гродно Лукашенко похвалил погоду: «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время». Разобрались , действительно ли самолеты влияют на осадки .

, . А еще мы познакомились с ребятами, у которых очень необычное увлечение — магнитная рыбалка. Парни уже прочистили почти всю Свислочь в районе Немиги. Планируют объехать весь Минск и съездить в несколько интересных мест, которые им посоветовали прохожие. Конкретных целей, вроде клада, у парней нет. Так, а что же они там ловят ?





Когда мы готовили этот сюжет , более 10 человек отказались не анонимно разговаривать с нами. А Александр согласился. Сейчас ему 47 лет, он добрый семьянин, который работает строителем. Но почти 20 лет назад мужчина был бездомным алкоголиком, который отсидел 6 лет . Дошло до того, что однажды Александр пил зеленку (на пузырьке было написано «10% спирта»).

, более 10 человек отказались не анонимно разговаривать с нами. А Александр согласился. Сейчас ему 47 лет, он добрый семьянин, который работает строителем. . Дошло до того, что однажды Александр пил зеленку (на пузырьке было написано «10% спирта»). Во всем мире — пандемия, отменены привычные презентации и литературные фестивали. Но это не повод отказываться от чтения. Вашему вниманию — свежие новинки от белорусских и зарубежных писателей.

О СПОРТЕ

«Манчестер Юнайтед» серьезно настроен приобрести хавбека «Барселоны» Анссумане Фати . Вот сколько они за него предложили .

. . Инспектор матча БАТЭ — «Шахтер» (2:2) Франц Летяго рассказал подробности инцидента случившегося после игры, когда недовольные фанаты остановили машину с ним и судьями под Борисовом и начали угрожать и оскорблять их.

инцидента случившегося после игры, когда и начали угрожать и оскорблять их. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — уникальный персонаж. Он крутой футбольный менеджер и при этом абсолютно свой парень среди болельщиков и персонала. Кепка, треники, традиционно взъерошенные волосы и скачущие у бровки New Balance — неотъемлемая составляющая образа немца, который заставил фанов по всему миру повторять: «Какой же Клопп крутой!». Собрали три истории, которые объясняют, почему он всем нравится.





Все новости вторника, 16 июня

Кстати, если вы хотите, чтобы ваши пожилые родственники смотрели не только новости по телевизору, но и ролики с различными точками зрения на YouTube, могли общаться по видеосвязи и выбирать фильмы и сериалы себе по вкусу, вам сюда . Мы составили список подходящих девайсов, которые не сильно ударят по бюджету. Хорошего дня!

Ваша редакция