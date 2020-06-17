Опрокидывающие выборы, еще одно дело Тихановского и на каком море ждут белорусов - все за вчера

Прекрасная погода, не правда ли? Самое время подумать об отпуске. Но в этом году из-за пандемии мечты о море для многих белорусов могут так и остаться мечтами. Например, на литовской Балтике нас пока точно не ждут. Разбирались, куда уже сейчас можно поехать, а какие страны так и не определились, пускать туристов или нет. Ну, а мы вам точно можем обещать, что прямо сейчас быстро расскажем обо всем самом важном и интересном за вчера.
О ВЫБОРАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ
Избирательная кампания идет чуть больше месяца, а уже не обошлось без привычных задержаний, суток, штрафов и даже «дела Белгазпромбанка». Почему белорусы, много лет равнодушные к политическим баталиям, стали так активны на пикетах и не только? Зачем власть так активно принуждает народ к любви и какой вопрос она должна задать сама себе? И ответ ей не понравится, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.
Много новостей вчера было вокруг семьи Тихановских. Сначала «кандидат в кандидаты» Светлана Тихановская рассказала, что ей угрожают и перед ней стоит выбор: дети или дальнейшая борьба. Но несмотря на это Светлана вскоре заявила, что продолжит участвовать в выборах. Вечером стало известно, что в отношении блогера Сергея Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело.
Правозащитники лишенного регистрации в Беларуси центра «Весна» поговорили с мамой задержанного в Гродно соратника Сергея Тихановского Александра Арановича — Галиной Ивановной. Она рассказала в том числе про обыски и крутые джипы.
Шестой раз Александр Лукашенко идет на выборы, занимая должность президента четверть века. В 1994 году во втором туре за него проголосовало более 70% избирателей. Мы поговорили с белорусами, которые отдали свой голос за Лукашенко на тех самых первых президентских выборах, и узнали, почему некоторые из них разочаровались, а некоторые и в 2020-м отдадут свой голос за него.
Кстати, вы обращаете внимание на активность «кандидатов в кандидаты» в социальных сетях? Посмотрели, на каких платформах они представлены.
А вот здесь мы попытались разобраться, что известно о задержанныхпо «делу Белгазпромбанка». А заодно посмотрели на выставку без картин в галерее «Арт-Беларусь» после того, как 150 работ белорусских художников оказались «приобщены» к этому делу.
Мы уже как-то писали о том, что завод в Обчаке снова оживет. И вот — свершилось: на заводе «Юнисон» стартовало производство автомобилей Changan. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал компактный кроссовер Changan CS35 PLUS. Так что теперь у нас будет не только Geely.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Во время вчерашней поездки в Гродно Лукашенко похвалил погоду: «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время». Разобрались, действительно ли самолеты влияют на осадки.
А еще мы познакомились с ребятами, у которых очень необычное увлечение — магнитная рыбалка. Парни уже прочистили почти всю Свислочь в районе Немиги. Планируют объехать весь Минск и съездить в несколько интересных мест, которые им посоветовали прохожие. Конкретных целей, вроде клада, у парней нет. Так, а что же они там ловят?
Когда мы готовили этот сюжет, более 10 человек отказались не анонимно разговаривать с нами. А Александр согласился. Сейчас ему 47 лет, он добрый семьянин, который работает строителем. Но почти 20 лет назад мужчина был бездомным алкоголиком, который отсидел 6 лет. Дошло до того, что однажды Александр пил зеленку (на пузырьке было написано «10% спирта»).
Во всем мире — пандемия, отменены привычные презентации и литературные фестивали. Но это не повод отказываться от чтения. Вашему вниманию — свежие новинки от белорусских и зарубежных писателей.
Инспектор матча БАТЭ — «Шахтер» (2:2) Франц Летяго рассказал подробности инцидента случившегося после игры, когда недовольные фанаты остановили машину с ним и судьями под Борисовом и начали угрожать и оскорблять их.
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — уникальный персонаж. Он крутой футбольный менеджер и при этом абсолютно свой парень среди болельщиков и персонала. Кепка, треники, традиционно взъерошенные волосы и скачущие у бровки New Balance — неотъемлемая составляющая образа немца, который заставил фанов по всему миру повторять: «Какой же Клопп крутой!». Собрали три истории, которые объясняют, почему он всем нравится.
Кстати, если вы хотите, чтобы ваши пожилые родственники смотрели не только новости по телевизору, но и ролики с различными точками зрения на YouTube, могли общаться по видеосвязи и выбирать фильмы и сериалы себе по вкусу, вам сюда. Мы составили список подходящих девайсов, которые не сильно ударят по бюджету. Хорошего дня!
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