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Принц Уильям рассказал о своем любимом домашнем занятии, впервые появившись на публике после карантина
17.06.2020 15:35 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Принц Уильям впервые появился на публике после карантина из-за коронавируса и пообщался с работниками скорой помощи в Норфолке, где вместе со своей семьей находился в самоизоляции,
Герцог Кембриджский во время общения с медиками раскрыл некоторые подробности того, чем она занимался во время карантина.
По признанию принца, он много времени проводил на кухне, потому что очень любит заниматься выпечкой. Герцог даже пошутил, что стал беспокоиться из-за своей талии, поскольку пек много шоколадных пирожных и с удовольствием их ел потом.
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Принц Уильям рассказал о своем любимом домашнем занятии, впервые появившись на публике после карантина
Принц Уильям впервые появился на публике после карантина из-за коронавируса и пообщался с работниками скорой помощи в Норфолке, где вместе со своей семьей...
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