Стала известна новая дата матча Грузия - Беларусь в плей-офф Лиги наций

Источник материала: Tut.by

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал о датах возобновления квалификационных матчей чемпионата Европы — 2021.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Игра между сборными Грузии и Беларуси пройдет 8 октября в Тбилиси. Если наша команда сможет одержать победу, то 12 ноября в Минске она сыграет за право сыграть на Евро с победителем матча между Черногорией и Косово.

Напомним, что эти игры должны были пройти в конце марта, но УЕФА перенесла матчи из-за пандемии коронавируса.

При этом новый розыгрыш Лиги наций, как и планировалось, стартует третьего сентября.