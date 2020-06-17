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Стала известна новая дата матча Грузия - Беларусь в плей-офф Лиги наций
17.06.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал о датах возобновления квалификационных матчей чемпионата Европы — 2021.
Игра между сборными Грузии и Беларуси пройдет 8 октября в Тбилиси. Если наша команда сможет одержать победу, то 12 ноября в Минске она сыграет за право сыграть на Евро с победителем матча между Черногорией и Косово.
Напомним, что эти игры должны были пройти в конце марта, но УЕФА перенесла матчи из-за пандемии коронавируса.
При этом новый розыгрыш Лиги наций, как и планировалось, стартует третьего сентября.
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Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти рассказал о датах возобновления квалификационных матчей чемпионата Европы - 2021.
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