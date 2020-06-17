Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая вспышка COVID-19 в Пекине Миллионы жителей Пекина вновь вынуждены жить в условиях карантина. По последним данным, в среду в столице Китая заболел COVID-19 еще 31 человек, а за неделю - 137. До...

Миллионы жителей Пекина вновь вынуждены жить в условиях карантина. По последним данным, в среду в столице Китая заболел COVID-19 еще 31 человек, а за неделю - 137. До этого в Пекине уже 57 дней не было случаев заражения. Вирус время от времени выявляли только у приезжих. Аэропорты Пекина сегодня отменили около тысячи внутренних рейсов. Жителям кварталов, которые находятся рядом с рынком, где была зафиксирована новая вспышка коронавируса, запрещено покидать свои дома. Остальным рекомендуется не выезжать из города.