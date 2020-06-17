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Новая вспышка COVID-19 в Пекине

17.06.2020 17:16 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Миллионы жителей Пекина  вновь вынуждены жить в условиях карантина. По последним данным,  в среду в столице Китая заболел COVID-19 еще 31 человек, а за неделю - 137. До этого в Пекине уже 57 дней не было случаев заражения. Вирус время от времени выявляли только у приезжих. Аэропорты Пекина сегодня отменили около тысячи внутренних рейсов. Жителям кварталов, которые находятся рядом с рынком, где была зафиксирована новая вспышка коронавируса,  запрещено покидать свои дома. Остальным  рекомендуется не выезжать из города.
 
 
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Миллионы жителей Пекина  вновь вынуждены жить в условиях карантина. По последним данным,  в среду в столице Китая заболел COVID-19 еще 31 человек, а за неделю - 137. До...
 
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