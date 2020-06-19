|
Беларусбанк организовал «кредитные каникулы» для своих клиентов
19.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Снизить финансовую нагрузку и поддержать тех, кто взял средства в кредит, решил Беларусбанк. И предложил своим клиентам гибкий набор инструментов, среди которых – отсрочка платежей.
Так называемые кредитные каникулы распространяются на уплату основного долга или процентов (с продлением либо без продления срока пользования кредитом). Такие меры предусмотрены, в первую очередь, для клиентов, которые воспользовались долгосрочными продуктами и взяли кредит на финансирование недвижимости. Каждый случай заёмщиков рассматривают индивидуально. Кроме пакета документов, оценивают и то, как текущая ситуация влияет на кредитополучателя и членов его семьи.
Совсем недавно было принято решение о том, что по поручению Главы государства Беларусбанк снижает процентную ставку по ранее выданным кредитам на недвижимость в иностранной валюте. С 1 июля она составит 5% годовых. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку и поддержать клиентов банка.
Кредитные продукты крупнейшего банка страны пользуются высоким спросом. Только в этом году, согласно Указу Президента № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве жилья», кредит Беларусбанка получили более чем 6 тысяч человек. Договоры заключены на сумму около 400 миллионов рублей. В связи с эпидемиологической обстановкой финансовое учреждение продолжает заботиться о своих клиентах и принимает меры профилактики. Предлагает получить консультацию по вопросам ипотечного и льготного кредитования по телефону. В первые два часа работы организовано приоритетное обслуживание пенсионеров. Кроме того, для всех клиентов доступна предварительная запись на подачу документов. Здесь активно работают сервисы дистанционного обслуживания, которыми с начала года воспользовались более 100 тысяч человек. Только депозитов оформили на сумму более 150 миллионов рублей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снизить финансовую нагрузку и поддержать тех, кто взял средства в кредит, решил Беларусбанк. И предложил своим клиентам гибкий набор инструментов, среди которых –...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)