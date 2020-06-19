Беларусбанк организовал «кредитные каникулы» для своих клиентов

Источник материала: ОНТ

Снизить финансовую нагрузку и поддержать тех, кто взял средства в кредит, решил Беларусбанк. И предложил своим клиентам гибкий набор инструментов, среди которых – отсрочка платежей.





Так называемые кредитные каникулы распространяются на уплату основного долга или процентов (с продлением либо без продления срока пользования кредитом). Такие меры предусмотрены, в первую очередь, для клиентов, которые воспользовались долгосрочными продуктами и взяли кредит на финансирование недвижимости. Каждый случай заёмщиков рассматривают индивидуально. Кроме пакета документов, оценивают и то, как текущая ситуация влияет на кредитополучателя и членов его семьи.

Совсем недавно было принято решение о том, что по поручению Главы государства Беларусбанк снижает процентную ставку по ранее выданным кредитам на недвижимость в иностранной валюте. С 1 июля она составит 5% годовых. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку и поддержать клиентов банка.

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка: «"Кредитные каникулы" банком предоставляются как по кредитам на финансирование недвижимости, так и на потребительские нужды. Они предполагают отсрочку до 6 месяцев как по основному долгу, так и по начисленным процентам. На сегодняшний момент, данной возможностью уже воспользовалось более 200 человек. Также хотелось бы отметить, что банком в рамках своих партнёрских программ со страховыми компаниями разработано два продукта "с защитой о вас" и "с защитой о детях", для граждан нашей страны, переболевших инфекцией, вызванной COVID-19. Данными услугами уже воспользовались около 11 тысяч жителей нашей страны. Оформить страховые полисы можно как в отделениях банка, так и дистанционно – онлайн».

Дмитрий Бабинский: «В принципе, в этой ситуации, которая сейчас образовалась, в связи с коронавирусом, эти кредитные каникулы очень помогут тем людям, которые по каким-то причинам лишились стабильного дохода или перебои с выплатами произошли в связи с нарушением поставок, и так далее. Поэтому кредитные каникулы, конечно, нужны, и будут очень приятны. Многие люди будут благодарны».

Кредитные продукты крупнейшего банка страны пользуются высоким спросом. Только в этом году, согласно Указу Президента № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве жилья», кредит Беларусбанка получили более чем 6 тысяч человек. Договоры заключены на сумму около 400 миллионов рублей. В связи с эпидемиологической обстановкой финансовое учреждение продолжает заботиться о своих клиентах и принимает меры профилактики. Предлагает получить консультацию по вопросам ипотечного и льготного кредитования по телефону. В первые два часа работы организовано приоритетное обслуживание пенсионеров. Кроме того, для всех клиентов доступна предварительная запись на подачу документов. Здесь активно работают сервисы дистанционного обслуживания, которыми с начала года воспользовались более 100 тысяч человек. Только депозитов оформили на сумму более 150 миллионов рублей.

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