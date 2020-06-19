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Коронавирус в Беларуси. Медики продолжают работу в напряжённом режиме

19.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси. Медики продолжают работу в напряжённом режиме

Белорусские медики продолжают работу в напряжённом режиме. В этот раз свой профессиональный праздник им придётся отмечать на фоне эпидемии коронавируса. 21 июня в стране будут отмечать День медицинского работника. Именно в последнее время практически весь мир осознал исключительную важность и благородную миссию этой профессии. Накануне профессионального праздника многие пытаются хоть чем-то облегчить их работу. Мы собрали самые примечательные из событий на медицинском фронте за сегодня.


Сегодня сложно найти тех, кого работа медиков оставляет равнодушными. Все знают: сейчас такая работа и с риском для жизни, и исключительно на общее благо. Соответственно, в нашем обществе поднялась беспрецедентная волна поддержки. Кто чем может: от рестораторов – бесплатные обеды, от неравнодушных – сбор средств на всё необходимое. Помощь приходит с самых разных сторон. Так, сегодня один из резидентов Парка высоких технологий привёз в 6-ю столичную больницу актуальный груз. 150 литров дезинфицирующих средств и более 500 масок сегодня передали в медучреждения и от депутатского корпуса Палаты представителей. 

Первой точкой депутатского маршрута стал социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района. На базе этого учреждения проходят реабилитацию дети, изъятые из неблагополучных семей.  Всего – более 20 человек в возрасте от 3 до 18 лет. Помощь приняли с радостью и благодарностью. Сейчас она особенно необходима.

Не обошли депутатским вниманием и детскую инфекционную больницу. С марта её врачи принимают не только маленьких пациентов, но и всех тех, кому необходима подобная помощь. Признаются, что с самого начала было тяжело, но благодаря людской поддержке уже легче. 

Татьяна Ворошкевич, заведующая приемным отделением Городской детской инфекционной клинической больницы г. Минска»: «Немножко поменялось отношение населения по республике к медицинским работникам. Даже тех, кто даже раньше относился нейтрально, то теперь сочувствуют, понимают».  

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «В преддверии Дня медицинского работника хочется ещё больше оказать поддержку тем отважным людям, ещё больше и громче говорить им слова благодарности за их труд. Конечно же, от депутатов мы собрали эту помощь: дезинфицирующие средства, маски». 

21 июня День медика отмечают в Беларуси, России, Украине и Казахстане, но не в Арабских Эмиратах. Тем не менее медицинский груз из этой страны пришёл как раз накануне нашего праздника и придётся как нельзя кстати именно нашим медикам. Фуру с медикаментами разгрузили сегодня белорусские спасатели в Республиканском научно-практическом центре спорта. Всего передано более 12 тонн средств индивидуальной защиты и антисептических растворов. Они будут распределены в региональные диспансеры спортивной медицины, крупные центры олимпийской подготовки, где сейчас продолжают подготовку спортсмены, и в учреждения образования спортивной отрасли.

Ирина Малеваная, директор РНПЦ спорта: «Для нашего центра это уже не первый груз, а третий. Но именно от Объединённых Арабских Эмиратов это первый груз, и он один из самых крупных. Мы очень благодарны, что страна, в которой также есть случаи заражения коронавирусом, имеет возможность оказывать помощь и нам в том числе». 

Между тем, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, обычная жизнь с её обычными заботами берёт своё. Правда, с определёнными условиями и оговорками: с недавнего времени тесты на COVID-19 для выезда за границу начали делать в Гродно. Для этого нужно официально подтвердить факт поездки билетом на рейс либо другим документом. Меньше чем за неделю услугой уже воспользовались более 70 человек. В основном к эпидемиологам обращаются белорусы, которые выезжают в ЕС, чаще всего в Польшу. Пока основная цель поездки – работа, но уже к июлю ждут наплыва туристов. К слову, среди обратившихся есть и иностранцы: трем представителям России, Грузии и Литвы пришлось оформлять справку, чтобы вернуться домой. Тесты белорусские. Новые партии получают каждую неделю. Результат выдают на следующий день после забора материала. Причем на русском и английском языках. 

Маргарита Макарович, заведующая лабораторным отделом Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Услуга эта очень востребована, люди звонят, интересуются, приходят. Посещение сайта с размещением данной информации выросло у нас в пять раз. Результат исследований дает информацию, что на день взятия мазков инфекция COVID-19 у данного человека отсутствует. А сколько действует эта справка, решает принимающая сторона. Они решают, какое количество дней можно предъявлять ее на границе». 

К слову, тест на COVID-19 берут из полости рта. Поэтому медики просят сдавать анализ натощак, перед процедурой не курить и не чистить зубы.

Что касается тестирования в целом – в стране уже проведено 800 435 тестов. У 56 657 человек результат оказался положительный. Выздоровели и выписаны 34 023 пациента с подтвержденным ранее коронавирусом. За жизнь и здоровье остальных будут бороться те, кто в это воскресенье отметят свой профессиональный праздник в довольно непростой эпидемиологической обстановке.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусские медики продолжают работу в напряжённом режиме. В этот раз свой профессиональный праздник им придётся отмечать на фоне эпидемии коронавируса. 21 июня в...
 
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