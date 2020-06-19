ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

19.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 181 тыс., количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

По состоянию на 11:00 18 июня на планете зарегистрированы 8 242 999 инфицированных и 445 535 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 181 232, число умерших увеличилось на 5 245.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по количеству инфицированных — 4 015 386 (+115 527 за сутки). Количество умерших увеличилось на 3 436 (всего их 208 991). В Европе зарегистрировано 2 471 792 (+19 328 за сутки) заразившихся и 190 304 (+722) умерших.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 837 497, 18 575 умерли . За сутки число заразившихся увеличилось на 20 039, умерли 518 человек.

Больше всего инфицированных в США — 2 126 027 человек. Далее следуют Бразилия (923 189), Россия (561 091), Индия (366 946), Великобритания (299 255), Испания (244 683), Италия (237 828), Перу (237 156), Чили (220 628) и Иран (195 051).

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 181 тыс., количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс.,...
 
Новости дня
Новости
 
Бывший тренер сборной Беларуси по спортивной гимнастике: «Нельзя 26 лет обманывать людей. Лукашенко до сих пор живет в 70-х годах прошлого века, а действует методами 90-х»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика