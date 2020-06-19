Более 181 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

Источник материала: Вороновская газета





Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 181 тыс., количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

По состоянию на 11:00 18 июня на планете зарегистрированы 8 242 999 инфицированных и 445 535 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 181 232, число умерших увеличилось на 5 245.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по количеству инфицированных — 4 015 386 (+115 527 за сутки). Количество умерших увеличилось на 3 436 (всего их 208 991). В Европе зарегистрировано 2 471 792 (+19 328 за сутки) заразившихся и 190 304 (+722) умерших.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 837 497, 18 575 умерли . За сутки число заразившихся увеличилось на 20 039, умерли 518 человек.

Больше всего инфицированных в США — 2 126 027 человек. Далее следуют Бразилия (923 189), Россия (561 091), Индия (366 946), Великобритания (299 255), Испания (244 683), Италия (237 828), Перу (237 156), Чили (220 628) и Иран (195 051).

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