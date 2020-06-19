|
В Беларуси выздоровели более 35 000 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19
19.06.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси выздоровели и выписаны более 35 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 57 333 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Всего проведено около 822 000 тестов. За весь период распространения инфекции умерли 337 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси выздоровели и выписаны более 35 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 57 333 человека с положительным тестом на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)