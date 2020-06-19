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Пандемия, парад и ситуация в экономике — состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

19.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пандемия, парад и ситуация в экономике — состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. О его подробностях журналистам рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась», — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, разговор касался трех основных тем. «Первая — это пандемия. Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие», — отметила Наталья Эйсмонт.

В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. «Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил, Президент Беларуси, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении», — отметила пресс-секретарь.

Вторая тема — парад, который на следующей неделе пройдет в Москве. «Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают», — рассказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, третья важная тема, которая звучала во время разговора, — это ситуация в экономике. «Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве», — заявила пресс-секретарь.

Александр Лукашенко о проблематике в отношениях с Россией: не катастрофические проблемы, мы их решим

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

https://www.belta.by

 
 
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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. О его подробностях журналистам рассказала...
 
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