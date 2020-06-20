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У 17-летнего вратаря «Ростова» после геройского матча в 50 раз выросло количество подписчиков в Instagram
20.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Голкипер «Ростова» Денис Попов
— Поздравления? Я после игры телефон в руки взять не мог. Просто разрывался. До матча у меня в Instagram было 350 подписчиков, а теперь 16 тысяч. Мне звонят–пишут, звонят–пишут… Я даже не знаю этих людей! И уже не представляю, кому и что отвечать, — цитирует Попова «Чемпионат».
На момент публикации у молодого человека было уже 18,8 тысяч подписчиков, т.е. почти в 54 раза больше, чем до вчерашнего матча.
Напомним, что состав «Ростова» на матч против «Сочи»
17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он отразил 15 ударов, что является рекордом для матчей чемпионата России. Также молодой вратарь отразил пенальти в первом тайме.
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У 17-летнего вратаря «Ростова» после геройского матча в 50 раз выросло количество подписчиков в Instagram
«Я после игры телефон в руки взять не мог».
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