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У 17-летнего вратаря «Ростова» после геройского матча в 50 раз выросло количество подписчиков в Instagram

20.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голкипер «Ростова» Денис Попов рассказал о невероятном приросте подписчиков в Instagram после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:10).

— Поздравления? Я после игры телефон в руки взять не мог. Просто разрывался. До матча у меня в Instagram было 350 подписчиков, а теперь 16 тысяч. Мне звонят–пишут, звонят–пишут… Я даже не знаю этих людей! И уже не представляю, кому и что отвечать, — цитирует Попова «Чемпионат».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Popov (@_den_46_)

На момент публикации у молодого человека было уже 18,8 тысяч подписчиков, т.е. почти в 54 раза больше, чем до вчерашнего матча.

Напомним, что состав «Ростова» на матч против «Сочи» состоял из игроков младше 20 лет, так как основной состав находится на самоизоляции из-за коронавируса в команде.  

17-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он отразил 15 ударов, что является рекордом для матчей чемпионата России. Также молодой вратарь отразил пенальти в первом тайме. 

 
 
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