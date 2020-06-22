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ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом в мире за сутки

22.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За сутки в мире обнаружено 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения за 21 июня.


Фото: Reuters

Больше всего случаев за последние сутки обнаружили в Северной и Южной Америке — 116 041. В лидерах по числу инфицированных — США (2,2 млн человек), Бразилия (более 1 млн человек), Россия (580 тысяч человек), Индия (425 тысяч человек), Великобритания (303 тысячи человек). Предыдущий рекорд по суточному приросту новых случаев был зафиксирован 18 июня — 181 232 заразившихся.

В конце прошлой недели глава ВОЗ заявил, что мир находится в новой и опасной фазе пандемии коронавируса: «Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы».

По данным ВОЗ, всего заразились 8,7 млн человек в 216 странах мира. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 8,9 млн случаев коронавируса. За время пандемии умерли более 460 тысяч человек.

По состоянию на 21 июня в Беларуси зарегистрировано 58,5 тысячи случаев коронавируса. Прирост за сутки — 569 случаев.

 
 
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За сутки в мире обнаружено 183 020 новых случаев заражения коронавирусом.
 
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