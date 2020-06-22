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ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом в мире за сутки
22.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За сутки в мире обнаружено 183 020 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в
Больше всего случаев за последние сутки обнаружили в Северной и Южной Америке — 116 041. В лидерах по числу инфицированных — США (2,2 млн человек), Бразилия (более 1 млн человек), Россия (580 тысяч человек), Индия (425 тысяч человек), Великобритания (303 тысячи человек). Предыдущий рекорд по суточному приросту новых случаев был
В конце прошлой недели глава ВОЗ
По данным ВОЗ, всего заразились 8,7 млн человек в 216 странах мира. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 8,9 млн случаев коронавируса. За время пандемии умерли более 460 тысяч человек.
По состоянию на 21 июня в Беларуси
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За сутки в мире обнаружено 183 020 новых случаев заражения коронавирусом.
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