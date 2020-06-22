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Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

22.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


В том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.  

Глава государства подчеркнул, что в основе всегда лежит жесточайшая конкуренция, прежде всего в сфере экономики. «Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — сказал Александр Лукашенко. Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также недавние события в США.

Так, во Франции для наведения порядка привлекались не только жандармерия, но и военные. Жестко разобрались с народными волнениями и в США: в ряде городов введены комендантский час и подразделения вооруженных сил.

Глава государства во время встречи также напомнил об обновленной недавно Военной доктрине Беларуси, которая была приведена в соответствие с современными вызовами. «Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня», — отметил он.

Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику

 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что если бы в стране была остановлена экономика и производства в результате реагирования на пандемию коронавируса, то восстановить их в прежних масштабах уже бы не удалось никогда. Такое мнение он высказал сегодня во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать», — сказал Президент.

Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси борются с вирусом очагово и не пошли на массовую изоляцию населения и остановку производств. Этому способствовала в том числе система здравоохранения, широкая сеть инфекционных больниц, которую в Беларуси не уничтожили по примеру некоторых стран. «Мы не допустили обрушения системы здравоохранения. Она выдержала. И мы начали вымывать, вычищать больницы», — добавил Президент.

По словам главы государства, в мире начинает оправдываться прогноз Президента США Дональда Трампа, который ранее сказал, что если не начать работать, то может умереть больше людей, чем от самого вируса. Александр Лукашенко подчеркнул: и в Беларуси у большинства людей наступает понимание, что избранный в стране путь реагирования был правильным.

Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране
 
«Экономика начинает восстанавливаться, у нас есть определенный запас», — сказал Президент. Он пояснил, что в другом случае ниши белорусских компаний на мировых рынках просто заняли бы другие и в прежних масштабах восстановить производства и экономику вряд ли бы удалось.

Александр Лукашенко также рассказал, как вникал в нюансы работы и осуществлял контроль за деятельностью врачей в эпидпериод. «Я должен видеть, что происходит. Я поручал генералу Равкову (госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. — Прим. БЕЛТА) сформировать несколько отрядов из наших военных инфекционистов и послал их в эти красные зоны, чтобы они видели, как лечить (всякое может произойти), но главное, чтобы они мне доложили, как гражданские лечат. Я благодарен тем ребятам (это в основном мужики были), которые пошли в эти зоны. Очень достойно отработали и меня проинформировали о системе лечения и ответственности наших гражданских врачей», — отметил Президент.

Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране
 
Он добавил: тех военнослужащих, которые столкнулись с вирусом, потом уже в основном лечили силами этих врачей на базе военной медицины.

ЛУКАШЕНКО О МЕРАХ В ОТНОШЕНИИ COVID-19: ЕСЛИ БЫ ОСТАНОВИЛИСЬ, МЫ БЫ НИКОГДА НЕ ВОССТАНОВИЛИ НАШУ ЭКОНОМИКУЛукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси борются с вирусом очагово и не пошли на массовую изоляцию населения и остановку производств.
 
  
 

ЛУКАШЕНКО: В БЕЛАРУСИ ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЕТ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИЛукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

«В Беларуси создана и эффективно функционирует система обеспечения национальной безопасности, основу которой составляют Вооруженные Силы. Наша армия оснащается современными вооружениями», — отметил глава государства.
 
ЛУКАШЕНКО О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВЫШЕНИИ ПРЕСТИЖА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: «МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ»Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

«Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы», — подчеркнул глава государства.
 
 

 
 
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В том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с...
 
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