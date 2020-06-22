Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?

Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны.



Фото: Reuters

Век назад вторая стадия пандемии «испанского гриппа» унесла больше жизней, чем первая.

Вирусологи из нескольких университетов Британии считают, что потенциал для второй волны пандемии COVID-19 есть. Насколько она опасна?

Что такое вторая волна?

Можно представить себе волны на море. Число зараженных растет, потом снова снижается: каждый такой цикл — «волна» коронавируса.

Как ни странно, единого научного определения волны пандемии нет, говорит Майк Тилдесли, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний из Уорикского университета в Англии. «Понятие „волна“ трактуют произвольно», — объясняет он.

Некоторые считают все взлеты и падения числа заболевших волнами, но зачастую это только неровности линии первой волны. Такая ситуация сейчас в некоторых штатах США.

Чтобы объявить об окончании волны, власти должны взять вирус под контроль и достичь существенного падения числа новых случаев заражения.

О начале второй волны можно говорить, если заметен устойчивый рост новых случаев. Новая Зеландия, где были зарегистрированы первые заражения после 24-дневного перерыва, и Пекин, где наблюдается новая вспышка после 50 дней без коронавируса, не находятся в этом состоянии.

Однако некоторые ученые заговорили о том, что происходящее в Иране сейчас соответствует критериям второй волны.

Придет ли вторая волна в Британию?

Ответ почти на 100% зависит от наших решений.

«Мне кажется, сейчас перед нами колоссальная неопределенность, и, честно говоря, это меня сильно беспокоит», — говорит Майк Тилдесли.

Потенциал для второй волны, очевидно, имеется. Вирус по-прежнему циркулирует, а его способность распространяться и убивать — ничуть не меньше, чем в начале года.

По имеющимся данным, только порядка 5% британцев переболели COVID-19, и гарантий того, что все они получили иммунитет, нет.

«Факты указывают на то, что большинство населения по-прежнему подвержено риску заражения, — отмечает еще один ученый-эпидемиолог, Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. — По большому счету, если мы сейчас отменим все ограничительные меры, мы вернемся к тому, что было в феврале. Все как будто начнется заново».

Какие факторы могут спровоцировать вторую волну?

Слишком значительное ослабление карантинных мер.

Режим локдауна стал причиной серьезных сбоев в жизни людей по всему миру — уничтожив рабочие места, повлияв на здоровье людей, нарушив процесс образования. Но эти меры помогли взять вирус под контроль.

«Самый сложный ребус — в том, чтобы понять, как можно удерживать контроль, минимизируя разрушительные последствия для обычной жизни людей», — считает Кучарски.

Никто не знает точно, как далеко можно идти по пути ослабления карантина.

По этой причине в Британии ограничительные меры снимаются поэтапно, и одновременно вводятся новые меры контроля — например, ношение масок и отслеживание контактов инфицированных.

«В Британии и соседних странах новые вспышки могут произойти очень быстро, если карантин снимут до уровня, после которого контролировать дальнейшее распространение будет невозможно», — объясняет Кучарски.

Это уже начинается в Германии. Там недавно выявили коронавирус у 650 работников скотобойни.

Проблема не разрастется, если власти будут быстро выявлять кластеры заражений, вводить карантин на местном уровне и не давать вирусу распространиться дальше.

В отсутствие же быстрой реакции такие вспышки могут привести ко второй волне.

Южной Корее, которую хвалили за эффективную борьбу с распространением коронавируса, пришлось заново вводить некоторые ограничительные меры после появления подобных вспышек.

Будет ли вторая волна похожа на первую?

Только если что-то пойдет сильно не так…

Индекс репродукции вируса ® — среднее число людей, которому один инфицированный передает вирус — в начале эпидемии равнялся трем.

Это означало, что вирус распространялся быстро. Но наше поведение изменилось, люди помнят о социальной дистанции, и в этой ситуации сложно представить, что R снова так сильно вырастет.

«Ни в одной стране не будет такого, что карантин просто закончится, и все вернутся к прежней жизни, — уверен Кучарски. — Даже в странах, где вирус не удалось взять под контроль, например, в Бразилии и Индии, индекс репродукции не достигает трех».

Если число случаев инфицирования снова пойдет вверх, скорее всего, этот рост будет относительно медленным.

С другой стороны, вторая волна теоретически может оказаться масштабнее первой — по причине того, что столько людей остается подвержено риску заражения.

«Но если заболеваемость быстро пойдет вверх, мы сможем снова ввести локдаун для подавления второй волны», — считает Майк Тилдесли из Уорикского университета.

Когда случится вторая волна? Усугубит ли ее зима?

По мнению Адама Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, локальные вспышки могут появиться уже в ближайшие недели или месяцы после ослабления карантинных мер. Но это не гарантирует пришествия второй волны.

Майк Тилдесли, в свою очередь, отмечает, что если меры ослабят сильно, вторая волна может начаться в конце августа-начале сентября.

Зима может оказаться сложной, учитывая, что обычно коронавирусы быстрее распространяются в холодное время года. Даже небольшая вспышка в зимний сезон может привести к новой волне.

«Весна нам, несомненно, помогла, — говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета. — Но вторая волна практически неизбежна, особенно учитывая, что впереди холодные месяцы».

«Для властей главная задача — добиться того, чтобы пик не перегрузил систему здравоохранения», — добавляет ученый.

Станет ли вирус менее опасным?

По одной теории, вирусы со временем ослабляют свою хватку — чтобы быстрее распространяться от одного носителя к другим, не убивая их.

Даже ВИЧ, похоже, со временем слабеет.

«Но гарантий никаких нет, это такая „ленивая“ теория некоторых вирусологов», — считает профессор Болл.

Кроме того, процесс предполагаемого ослабления вируса может занять долгое время. Нынешняя пандемия длится больше полугода, и пока не было явных свидетельств того, что вирус мутировал для скорейшего распространения.

«Мне кажется, вирусу в настоящий момент и так хорошо. У многих людей симптомы легкие или их вообще нет, при этом они могут его распространять, а значит, причин для того, чтобы ослабить собственную силу, у вируса нет», — говорит профессор Болл.