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Пять вопросов, которые Лукашенко и Путин могут обсудить в кулуарах парада
23.06.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями
Дело Белгазпромбанка
Конфликтная ситуация вокруг дочернего банка группы «Газпром» в Беларуси сейчас является темой номер один для обсуждения. Белорусские власти сделали ряд громких действий и заявлений, что спор может быть разрешен только на высшем уровне.
Напомним, почти 2 недели назад белорусские силовики задержали группу бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. Вскоре после этого Нацбанк ввел
Таким образом акционеры дали понять, что переговоры возможны на более высоком уровне. На это наталкивают и последние заявления белорусских властей.
Вчера Лукашенко
Силовики также заявили о 430 млн долларов, которые проследовали счетов Белгазпромбанка на счета латвийского банка ABLV, закрытого в 2018 году из-за подозрений в отмывании денег. И явно, что это были средства не топ-менеджеров белорусского банка.
До этого глава Комитета госконтроля Иван Тертель
Кто может быть выше начальников «Газпрома»? «Газпром» находится под контролем российского государства. Газовую монополию возглавляет некогда назначенный Владимиром Путиным Алексей Миллер. Председателем совета директоров «Газпрома» является специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. То есть выше начальников «Газпрома» может быть только руководство России.
Кремль уже просил Минск
Цена на газ
У Минска и Москвы до сих пор открыт и еще один вопрос, который связан с «Газпромом». Белорусские власти добиваются, чтобы единый поставщик газа в Беларусь снизил цену на голубое топливо.
В апреле, когда цены на газ существенно снизились на фоне пандемии и падения нефтяных котировок, Минск стал требовать от «Газпрома» пересмотра контракта, который был
А 29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер
В ответ Минэнерго Беларуси
По
По имеющейся неофициальной информации, спор до сих пор не решен. А размер долга продолжил нарастать и достиг 200 млн долларов.
Точку в подобном конфликте «Газпрома» и Беларуси в 2016—2017 годах поставила встреча президентов двух стран, которые утвердили вариант с «перетаможкой» нефти.
Коронавирус
Сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом и его последствиями Владимир Путин и Александр Лукашенко
Известно, что Россия предложила Беларуси
— Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано, — отметил белорусский президент.
Однако очевидно, что одним лекарством обсуждение пандемии не закончится. Минск и Москва избрали разные стратегии борьбы с коронавирусом. Россия с 27 марта прекратила транспортное сообщение с другими государствами. Был также введен запрет на въезд иностранцев в страну. Постепенно барьеры для некоторых категорий граждан стали снимать. Недавно власти Беларуси и России высказались за полноценную отмену существующих ограничений.
Деньги
В условиях пандемии Минск сейчас нуждается в дополнительном внешнем финансировании. Пока белорусские власти преуспели в части реструктуризации и рефинансирования долгов.
Россия
Поэтому Минск находится в поиске более дешевых денег. Донорами могли бы стать подконтрольные Москве Евразийский фонд стабилизации и развития и Евразийский банк развития. На предоставление помощи с их стороны в условиях пандемии
— Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые организации это уже сделали. В том числе МВФ. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения, — сказал Александр Лукашенко. — При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования.
Владимир Путин
Вопрос сейчас стал еще более актуальным, если верить словам Лукашенко о том, что МВФ
Нефть
Поставки российской нефти с апреля идут в необходимом Беларуси объеме. Но ряд вопросов до сих пор не урегулированы. Например, минфины двух стран еще не утвердили механизм межбюджетного трансферта в рамках расчетов за нефть. Речь идет о компенсации из бюджета РФ премии поставщикам нефти в Беларусь. По оценкам российской стороны, это будет около
Сейчас власти Беларуси меньше педалируют тему компенсации за налоговый маневр в нефтянке. Впрочем, ответ Москвы на этот счет хорошо известен — подписание 31-й «дорожной карты» углубленной интеграции в Союзном государстве.
В начале июня посол Беларуси в России Владимир Семашко
Ранее Лукашенко заявлял, что не подпишет «дорожные карты», если не будут решены вопросы по равным ценам на газ и нефть, открыты рынки РФ для белорусских товаров и сняты другие барьеры.
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24 июня Александр Лукашенко вместе с сыновьями приглашен на парад Победы в Москве. Торжественными мероприятиями контакты Лукашенко с руководством России явно не...
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