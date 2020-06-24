Лукашенко уже сейчас предрёк себе победу. Самое важное о выборах в Беларуси к 24 июня

Источник материала: KYKY

Привет! В последнее время в Беларуси даже коронавирус как-то ушел на второй план повестки. Все только и говорят о выборах президента, которые эксперты в один голос называют самыми интересными и интригующими за всю историю страны. А новостей об этом приходит так много, что мы решили запустить отдельную рубрику – и передавать вам главные события, о которых стоит знать, чтобы ориентироваться в происходящем. Начнем.

Но если хочется все-таки про коронавирус (а вдруг!), переходите по ссылке – там мы собрали все наиболее актуальное по эпидемии в Беларуси.

В президентской гонке осталось семеро участников (а было 15). Это:

действующий президент Александр Лукашенко;

экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико;

экс-глава ПВТ Валерий Цепкало;

жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская;

экс-депутат Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев;

председатель Беларуской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Все они сдали по сто тысяч (и даже больше) подписей, чтобы официально выдвинуться кандидатами и попасть в бюллетень. И теперь ждут, пока ЦИК их проверит. Результаты проверки выяснятся не раньше 30 июня, а утверждение кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля. Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Досрочное голосование, по календарному плану, состоится с 4 по 8 августа.

Важные новости о выборах, которые на самом деле касаются всех

На встрече с брестскими активистами Александр Лукашенко высказался насчет фальсификаций на грядущих выборах. «9 августа все решится, – заявил президент. – И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня через четверть века президентства за дурака считаете?» По его мнению, «никто власть сегодня в стране не поменяет». Он уверен, что большинство людей его поддерживают и проголосуют в его пользу.

Виктор Бабарико (его называют главным политическим конкурентом Лукашенко) и его сын Эдуард заключены под стражу: похоже, они не выйдут на свободу до суда. И до выборов, назначенных на 9 августа, судя по всему, тоже. Обоим предъявили по уголовному обвинению, но по какой статье – не раскрывается. Адвокат Виктора подробно описал , как задерживали его подзащитного и в каких условиях он сейчас содержится. Подробнее о деле Бабарико читайте вот тут .

Американская газета The New York Times выпустила любопытный материал-рассуждение о том, чем для Александра Лукашенко обернулась нынешняя президентская кампания – и какие принципиально новые меры он предпринял, чтобы удержать власть. Мы пересказали эту статью.

23 июня стартовал процесс отбора граждан, которые хотят считать голоса на выборах, в избирательные комиссии. Многие беларусы пожаловались , что независимые кандидаты столкнулись с массовыми отказами. Причем за невключение в состав комиссии синхронно голосовало большинство ее членов. Все это показывали в онлайне. А потом соцсети заметили , что во время перерыва администрация Фрунзенского района забыла отключить звук на стриме. На коротком видео, которое стремительно разлетелось по телеграм-каналам, слышно, как чиновники весело договорились, кого и как допускать в избирательные комиссии. Но так, чтобы все выглядело правдиво. Просто взгляните:

Из-за обрушившихся бесконечных проверок (как это связано с главным мемом про Александра Лукашенко, мы рассказывали здесь ) оффлайн-магазин национальной одежды, подарков и сувениров Symbal.by закрывается. К нему на проспекте Машерова, 18 выстроилась очередь покупателей, которые захотели поддержать магазин рублем. Внезапно – и почти моментально – на место приехал автозак. Начались брутальные задержания: правозащитники сообщили о как минимум 20 арестованных. Официальная причина задержаний вас шокирует .

В тему будет сказать, что на сайте «Удобный город» создали петицию против незаконных действий милиции. Автор обращения от лица всех беларусов требует прекратить хватать мирных граждан на улицах городов, в том числе лицами в гражданской форме одежды, и прекратить применять к участникам мирных собраний насилие и жестокое обращение. А также обязать сотрудников милиции быть в форменной одежде, которая всем ясно покажет, что люди имеют дело «не с бандитами, а с представителями власти». На данный момент под петицией свои подписи оставили более 6,5 тысячи человек. Спустя неделю ее отправят в Генеральную прокуратуру.