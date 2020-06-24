|
Коронавирус в Беларуси: данные на 24 июня
24.06.2020 13:39 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав опубликовал актуальную статистику заражения коронавирусом в Беларуси. На 24 июня в стране выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего зарегистрировано 59 945 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 901 904 теста.
За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал актуальную статистику заражения коронавирусом в Беларуси. На 24 июня в стране выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с ранее подтвержденным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)