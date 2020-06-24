Коронавирус в Беларуси: данные на 24 июня

Источник материала: ОНТ

Минздрав опубликовал актуальную статистику заражения коронавирусом в Беларуси. На 24 июня в стране выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего зарегистрировано 59 945 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 901 904 теста.

За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 362 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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