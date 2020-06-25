Как пандемия отразилась на экономике района, рассказал заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич на встрече с коллективом «Белгосстраха»

Источник материала: Полымя

На протяжении последних нескольких месяцев одной из наиболее значимых и животрепещущих тем как для страны в целом, так и Кореличского района, является заболеваемость COVID-19. Не секрет, что пандемия отразилась на работе отдельных отраслей и предприятий.





– На Кореличчине от сложной эпидемиологической обстановки наиболее пострадал туристический и гостиничный бизнесы, общепит, – отметил заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич. – К примеру, в Мирском замке значительно снизился поток туристов. Ведь около 80% его посетителей составляли иностранцы. Этот фактор не мог не сказаться на заработной плате работников замкового комплекса, которая снизилась практически на 70%. Однако стоит отметить, что с наступлением летнего периода поток белорусских туристов постепенно увеличивается.

Что касается общепита, то в целом по району за 5 месяцев текущего года оборот общественного питания снизился на 22%.

Распространение коронавирусной инфекции сказалось и на работе Кореличского УКП БОН. 48% выручки быткомбинат получал от выездной торговли за пределы района. Однако после закрытия для посещения предприятий республики работники УКП БОН потеряли эту статью доходов. Однако бытовики района смогли приспособиться к сложившейся ситуации и приступили к пошиву защитных масок. 8 швей за день могут изготовить до 2 тысяч масок. Всего пошито 40,5 тысяч масок.





По словам Игоря Лазаревича, отрасль торговли также в какой-то степени пострадала от пандемии. За 5 месяцев товарооборот составил 103,4%. С начала года наблюдается его снижение.

В конце встречи зампред ответил на вопросы коллектива «Белгосстраха».

Оксана ЯНУШ

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