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Лукашенко объяснил, почему в Минске дорожает жилье виноваты москвичи

26.06.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», – отметил президент.

«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное – элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», – сказал Александр Лукашенко.

Что это значит?

Тренд роста цен на квартиры в Минске сменился их снижением еще в апреле этого года. На данный момент фиксируется падение цен на столичную недвижимость с одновременным снижением спроса.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко считает, что москвичи скупают квартиры в Минске, из-за чего цены на них растут. Об этом он заявил во время встречи с активом Минской области,...
 
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