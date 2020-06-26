Лукашенко объяснил, почему в Минске дорожает жилье виноваты москвичи

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», – отметил президент.

«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное – элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», – сказал Александр Лукашенко.

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