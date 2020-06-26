Появился список стран, для которых ЕС откроет границы: есть ли там Беларусь

Источник материала: KYKY

В Брюсселе обсуждают, для каких стран Евросоюз собирается открыть внешние границы с 1 июля. Телеканал Euronews увидел полный проект списка таких государств.

В перечень вошли почти 60 стран. Это Сербия, Черногория, Грузия, Китай, Канада, Египет и так далее. Беларуси среди них нет, как нет и США, Бразилии, России и Катара. Причина – сложная ситуация с коронавирусом и высокий уровень заболеваемости в этих государствах. Зато в список попала Украина.

Все ждут, что границы ЕС откроет с 1 июля, но источники Euronews подвергли сомнению эту дату. Мол, между странами Евросоюза есть разногласия, и не факт, что их уладят к самому началу второго месяца лета.