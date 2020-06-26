Первый препарат для лечения коронавируса одобрили для продажи в ЕС

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Препарат «Ремдесивир» одобрили в качестве первого лекарства, которое можно использовать для лечения COVID-19, сообщила Комиссия по оценке лекарственных средств Нидерландов, пишет ОНТ со ссылкой на ТАСС.

Лекарство одобрили для продажи специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС).

Сообщается, что регистрация выдана на один год, при этом производитель лекарства «Ремдесивир» должен представить результаты дополнительных исследований и данные о процессе производства не позже декабря.

«После того как Европейская комиссия выдаст одобрение, доктора в ЕС смогут начать выписывать препарат пациентам с коронавирусом , которые госпитализированы с воспалением легких и которые дополнительно нуждаются в кислороде. Такие пациенты при приеме ремдесивира выздоравливают в среднем на четыре дня быстрее», – сообщили в комиссии.

#Стоп COVID