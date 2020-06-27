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Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19

27.06.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Примерно каждый пятый житель Земли, или около 1,7 млрд человек, рискует заполучить тяжелую форму COVID-19, если заразится коронавирусом нового типа. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран мира. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на статью в научном журнале Lancet. Кратко об этом также пишет ТАСС.

Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

«Наши оценки приблизительны и основаны на самых базовых факторах риска, а не на более конкретных, таких как этническая принадлежность, социально-экономические условия и ожирение. Однако они могут послужить основой для того, чтобы оценить, скольких людей нужно защитить, вакцинировать в первую очередь», — пишут ученые в своей работе.

За время, которое прошло с начала вспышки коронавирусной инфекции, ученые выяснили, какие слои населения наиболее уязвимы перед болезнью. В основном это люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, ожирением и диабетом. Чтобы эффективно защитить таких людей от инфекции в том случае, если все они заразятся коронавирусом нового типа, нужно заготовить под них достаточно мест в больницах и доз лекарства, когда его создадут.

Чтобы оценить, на какие цифры нужно рассчитывать властям разных стран в этом случае, ученые проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран и прогноз ООН об увеличении населения мира на 2020 год. Они пришли к выводу, что у 1,7 млрд жителей Земли (это около 22% от всего населения планеты) есть как минимум одно заболевание, которое повышает риск получить тяжелую форму коронавирусной инфекции. У 349 млн из них риск еще выше: если они заразятся вирусом, то им понадобится госпитализация.

Во всех случаях вероятность осложнений варьируется в зависимости от возраста: чем старше человек, тем выше риск. Исследование подтвердило выводы предыдущих работ относительно того, что мужчины более уязвимы перед вирусом, чем женщины: новые данные говорят, что повышенный риск осложнения при COVID-19 у 6% мужчин и всего у 3% женщин.

В разрезе стран опасность коронавирусной инфекции ярче проявится для государств с высоким средним возрастом населения, стран Африки, среди жителей которых чаще встречается СПИД, а также для жителей небольших островных государств с высокой заболеваемостью диабетом.

Сейчас в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом нового типа заразилось около 9,6 млн человек. Около 490 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 4,9 млн человек. За пределами КНР заболевание COVID-19, которое вызывает этот вирус, выявили в 188 странах.

 
 
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Примерно каждый пятый житель Земли, или около 1,7 млрд человек, рискует заполучить тяжелую форму COVID-19, если заразится коронавирусом нового типа. К такому выводу...
 
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