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Все пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом

27.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Все пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом

Власти округа Майами-Дейд (штат Флорида) на четыре дня закрывают все пляжи, чтобы предотвратить всплеск заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  Twitter мэра округа Карлоса Хименеса.

«Я после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения подписываю в субботу экстренный указ о закрытии всех пляжей в округе Майами-Дейд с пятницы, 3 июля, по вторник, 7 июля», — написал он. «Продолжается рост положительных результатов [тестирований] на COVID-19 у молодых людей и рост количества госпитализаций, поэтому я решил, что единственным мудрым шагом будет попытка сбить этот всплеск и прекратить развлекательные мероприятия, ставящие под угрозу жизнь нашего сообщества», — цитирует ТАСС слова мэра.

Чиновник обязал всех жителей округа носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Мэр также ограничил максимальное количество людей в одном месте: не более 50 человек. Мера касается парадов и праздничных салютов накануне и в День независимости США.

США ЗАФИКСИРОВАЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ ЗА СУТКИВсе пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом

По подсчетам агентства, число инфицированных в стране составило по меньшей мере 2,48 млн.

 
 
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Власти округа Майами-Дейд (штат Флорида) на четыре дня закрывают все пляжи, чтобы предотвратить всплеск заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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