«Все еще верим, что этим летом увидим море». Антикризисный бюджет многодетной семьи из райцентра

Источник материала: Tut.by

«До рождения третьего ребенка наша семья из четырех человек жила на 2,5 тысячи в месяц. Имелись собственные квартира, машина, гараж. Шиковать — не шиковали, но и особо ни в чем себе не отказывали. Кредит за квартиру к тому времени был погашен, мебель и технику, если что-то хотели обновить, брали в рассрочку. На „черный день“ не откладывали, т.к. уверены, что если на него откладывать, то он обязательно наступит», — вспоминает Татьяна из Калинковичей. FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать самые интересные истории, пришедшие на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Фото автора конкурсной истории

Мы напоминаем, что прием историй на конкурс завершен, а пока FINANCE.TUT.BY продолжит публиковать самые интересные рассказы. Голосование за лучшую историю начнется 1 июля, победитель станет известен 6 июля. Все уже вышедшие истории можно найти здесь .

«В январе мужа перевели на 4-дневку. Зарплата — 680 рублей»

— Ежемесячно 30−40% дохода шло в заветные конвертики «на море», «на путешествия по Беларуси», «на ремонт», «на новую машину» и т.д. Эти конвертики, в случае уж очень непредвиденных обстоятельств, и планировалось использовать, как подушку безопасности. Благо, они всегда использовались по назначению.

Первые звоночки о том, что пора учиться экономить, прозвенели после рождения малыша. Доход семьи из-за маминого декрета упал до 2 тысяч, а траты-то выросли. Радовало, что пока выросли незначительно: до полугода малыш питался исключительно маминым молочком, да и в одежках-игрушках не нуждался — ему все перешло в наследство от старшего брата. А вот на коляску, кроватку, автолюльку все же пришлось потратиться: разница между старшими детьми и младшим большая, поэтому эти вещи давно были проданы.

Конвертики, пусть не быстро, но продолжали пополняться. А с учетом того, что к морю в виду разных обстоятельств мы не выезжали три года, то этот конвертик так и просился, чтобы его распотрошили. Что мы и планировали сделать летом 2020 года. Но тут мир столкнулся с коронавирусом, а наш папа, который работает в строительной организации, с серьезными проблемами в этой отрасли. Уже в конце 2019-го его зарплата немного упала, а в январе наниматель огорошил: переходим на 4-х часовой рабочий день. Предупредил также, что при таком объеме работы на премии рассчитывать не приходится. В итоге наш бюджет на февраль составил 680 рублей зарплаты мужа и 580 рублей маминого пособия.

«До кризиса на питание тратили 800−900 рублей в месяц»



Фото автора конкурсной истории

Пережив первый шок, стали учиться жить на эту сумму. Для начала пересмотрели траты на питание. Раньше в нашей продуктовой тележке нередко оказывались суши, пицца, элитные сыры и всякий пищевой мусор, так любимый детьми: глазированные сырки, сухарики, йогурты с различными наполнителями, колбаса. Да и я частяком бунтовала, мол, я вам не рабыня кухни, разбирайтесь с готовкой сами. Муж никогда не стремился занять мое место у плиты, а потому в такие моменты спешил в магазин за полуфабрикатами, либо заказывал суши-пиццу на дом.

Как итог, на питание в среднем в месяц уходило рублей 800−900. При нынешнем доходе мы себе такого позволить не могли. Поэтому мне в спешном порядке пришлось стать такой искусной кулинаркой, какой отродясь не была. Картошку раньше я только жарила, варила, запекала, а теперь, дабы разнообразить наше меню, делаю драники, колдуны, картофельные котлеты с различными начинками, запеканку и бабку. Блины у нас бывали на Масленицу и еще несколько раз в год, теперь же — раз-два в неделю с различными начинками. С выпечкой я и вовсе всегда была на «вы», побаловать домашних могла только «Шарлоткой». А сегодня, пожалуйста вам, пирожное картошка или каштаны, бисквитный рулет с бананами и шоколадом, творожно-фруктовый десерт, орешки со сгущенкой, слоеное печенье, пироги с творогом, вареньем и разными фруктовыми начинками. Пиццу тоже делаю сама, да такую, что домашних от нее за уши не оттянешь.

Экспериментирую и с мясными блюдами: из куриной грудки можно сделать и обалденную подливку, и рубленые котлеты, и рулетики с луком, и просто обжарить в сухарях или запечь в духовке под шубой из морковки. Тут добавлю, что есть дача общая с моими родителями. И если мы занимаемся там благоустройством, то родители — садом-огородом. Понятно, что выращивают овощи-ягоды-фрукты с расчетом и на нашу семью, но если раньше мы отмахивались, мол, ничего нам не надо, мы этого не едим, то теперь все идет на ура. Это я к тому, что мяско можно запечь не с ананасом и сыром, как любили раньше, а с лучком и морковочкой, выращенными на собственном огороде.



Фото автора конкурсной истории

Заметили, что когда я работала, за месяц наша семья потребляла 5−7 кубов газа, после рождения малыша уже 10−12, а в последние месяцы — 16−18. И это без учета того, что многие блюда готовятся в духовке, которая у нас электрическая.

Признаюсь честно, никогда не стать мне искусной кулинаркой без 13-летней дочери. Она с готовностью помогает мне на кухне, разыскивает новые рецепты и, конечно, первая дегустирует все блюда. Когда что-то не получается, подбадривает: «Мама, в следующий раз добавим это или это, и точно будет вкуснее».

Как еще удалось сэкономить на питании? В магазин ходим строго со списком, не покупает баночные пюре для полуторагодовалого малыша, которого очень быстро перевели на общий стол, присматриваемся к акциям. И да, установили лимит по тратам на продукты: не более 130 рублей в неделю. В месяц выходит порядка 550 рублей. Поначалу было трудно, часто не укладывались, а теперь ничего, приноровились.

«Финансовое положение заставило заглянуть в сэконд-хэнды»

Создавшуюся ситуацию объяснили старшим детям (13 и 10 лет), чтобы не было обид и непонимания из-за того, почему какие-то вкусняшки в продуктовую корзину теперь не попадают, почему мы не можем купить, например, дочери-моднице очередную пару джинсов, а сыну-спортсмену — третьи за сезон кроссовки. Да, раньше порой одежда-обувь приобретались не потому, что надо, а потому, что хочется. Теперь — только по необходимости и без превышения лимита в 100 рублей-месяц. Опять же, изучаем акции и распродажи. Так, в марте купили среднему сыну зимнюю куртку за 50 рублей, мужу — зимние кроссовки за 60 рублей. В апреле по акции 1+1=3 взяли в популярном сетевике дочери джинсовку и майку, мне — юбку. На все ушло около 80 рублей. Благо, с дочерью я нахожусь в одной весовой категории, а потому одеждой мы с ней зачастую обмениваемся.

Обувь предпочитаем Белвест, Шаговита, Марко, чтобы относилась не один сезон. В плане одежды никаких любимых брендов нет, главное, чтобы понравилось и устроило цена-качество. Финансовое положение заставило заглянуть в сэконд-хэнды, которые до этого обходили стороной. Майки, штаны, кофты мужу для работы и сыну-спортсмену для тренировок там однозначно можно найти за смешные деньги. Да и шкафы перетрусили, оказалось, на антресолях масса приличных вещей, заброшенных туда просто из-за того, что разонравились.

Кредитов-рассрочек у нас нет, а вот коммунальные траты, конечно, имеются. На них в среднем в месяц в отопительный период уходит 120 рублей (с мая по октябрь поменьше рублей на 30). Сюда же приплюсуем траты на мобильную связь (примерно 25 рублей, МТС) и пакет от Белтелекома «Ясна 35» за 33,5 рублей. Тарифы на мобильниках у нас самые дешевые: у сына — «Легко сказать» (без абонплаты, платишь только за разговоры), у мамы, папы, дочери — 4Gлайт (абонплата 6,5 рублей включает 250 минут и 500МБ). Телефон для нас это возможность быть на связи в любое время, а не возможность сидеть в интернете в любое время суток. По работе папе приходится много звонить, а потому работодатель выдал ему симку А1. Сначала звонки по ней оплачивались в полном объеме, теперь же из-за кризиса — только 50%, остальное удерживается из зарплаты (в среднем — 10 рублей).

В числе обязательных трат — бытовая химия. Тут только на памперсы, влажные салфетки, разные кремики, детский порошок для малыша уходило до 70 рублей в месяц. Спешно с антресолей достали горшок. Приучаемся потихоньку, благодаря этому на памперсы практически не тратимся. Кроме того, пригляделись (особенно я и дочь) к белорусской косметике, перестали бездумно бросать в корзину маски, скрабы, лаки, пены для ванны, которые, бывало, по полгода оказывались неиспользованными. Ну и опять же связали себя лимитом — не более 150 рублей в месяц. Укладываемся с первого месяца, и даже нередко остается 40−60 рублей.

«Благодаря коронавирусу у детей идеальное лето на даче «по Комаровскому»



Фото автора конкурсной истории

Автомобиль. Здесь поездки резко пришлось сократить. С учетом того, что водим оба, то, зачастую, дождавшись мужа с работы, я мчалась развеяться: магазины, кофе с подружкой или дочерью. Мы очень легкие на подъем, а потому в выходные могли махнуть к родственникам в Гомель либо в Минск в аквапарк, а на день рождения, например, погулять по Гродно и Августовскому каналу, Мирскому и Несвижскому замкам, Витебску и Полоцку (в общем, Беларусь исколесили вдоль и поперек). Теперь дальше дачи, которая в семи километрах от городской квартиры, не выезжаем. Я стараюсь закупаться в магазинах у дома (благо, их хватает). Муж все чаще кооперируется с коллегами, которые охотно подбирают его по дороге на работу. Как итог — на заправку уходит 50−70 рублей в месяц. А вот на ремонт машины, увы, выкроить ничего не удается, поэтому начали потрошить конверт «на новую машину».

Отказались не только от поездок, но и от развлечений типа поход в пиццерию, кино, в детский развлекательный центр, лазертаг. Но по этому поводу не унываем, ведь здоровье дороже, а нам не хочется ловить заразу в людных местах, а потом тратиться еще и на лекарства. Зато чаще стали отдыхать на даче. Благо, наконец-то потеплело, поэтому активно купаемся и загораем на пляже, который оборудовали совместно с соседями-друзьями, бегаем босиком по траве, налегаем на зелень и клубнику, паримся в баньке, жарим по вечерам на костре сало с картошкой. В общем, идеальное лето для детей по Комаровскому. Однозначно, стали ближе друг другу, и это не может не радовать.

Экономим не только на развлечениях, но и на секциях детей. Дочь семь лет занимается танцами, в апреле и мае в связи с коронавирусом занятий не было, а это 80 рублей. Летом же она ежегодно делает перерыв на 2 месяца для отдыха. Не стал исключением и этот год.



Фото автора конкурсной истории

Сын посещает бесплатные секции по плаванию и футболу. Вроде и трат никаких, но на самом деле их масса: футзалок ему хватает на 2−3 месяца, на столько же — шапочки для плавания и вратарских перчаток. Т.к. с апреля занятия не проводились, то докупать ничего не пришлось. Здесь отмечу, что на физическое развитие детей денег не жалеем (новый телефон у нас не допросишься, а вот самокат — пожалуйста), поэтому есть велосипеды, самокаты, скейт, батут на даче, гироскутер, ракетки для настольного тенниса, энное количество футбольных, баскетбольных мячей и т.д.

А вот книг, увы, стали покупать заметно меньше. Особенно расстраиваюсь по этому поводу я, потому что мое любимое времяпрепровождение — на диване с чайком и хорошей книжкой. Как альтернатива — библиотека. Там, конечно, можно найти далеко не все, что нам с детьми хотелось бы прочесть, но это все же лучше, чем вообще ничего.

«За черной полосой обязательно будет белая»

Отдельная графа — дни рождения детей, родственников и близких друзей. Тут никак не сэкономишь, потому что поздравить-порадовать дорогого человека всегда хочется. Завели конверт «на подарки», в который ежемесячно стараемся положить 50−70 рублей.

В таком режиме живем пятый месяц подряд. Не унываем, не отчаиваемся, на трудностях не зацикливаемся и верим, что они временные. Да и разве это трудности? На днях с мужем вспоминали, как через полгода после свадьбы влезли в реально неподъемный для нашей молодой семьи (он — водитель со стажем работы три года, я — молодой специалист) кредит на квартиру. Причем, купили сразу же трехкомнатную, т.к. уже тогда были уверены, что деток у нас будет не меньше трех. Зарплаты мужа хватало аккурат на кредит, моей — на коммунальные и что-то поесть. Брались за любые подработки, ремонт делали своими силами. Потом — мой первый декрет, из которого я выскочила, когда дочери было всего 1 год и 10 месяцев, потому что денег все так же остро не хватало. Но и тогда мы не ныли, не жаловались. А еще спустя полгода наш папа нашел гораздо более оплачиваемую работу, начал расти по карьерной лестнице. Да и у меня на работе все складывалось достаточно неплохо.

Воспоминания о том времени — лучшее подтверждение, что за черной полоской, обязательно будет белая. По крайней мере, с апреля глава нашего семейства стал работать на 0,8 ставки, а с июля его обещали перевести на полную. И мы все еще планируем увидеть в этом году море.