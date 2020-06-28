Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10 млн.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Число заразившихся на данный момент составляет 10 001 527 человек. Умерли 499 124.

Больше всего заражений (2 510 323 выявленных случая) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (1 313 667).