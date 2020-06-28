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Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом
28.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10 млн.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает
Число
Больше всего заражений (2 510 323 выявленных случая) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (1 313 667).
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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса...
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