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Алексей Шпилевский заболел коронавирусом
29.06.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Правда информация у меня несколько противоречивая: одни источники утверждают, что он давно заболел, и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с
Так или иначе, на матче с
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заболел коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет.
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