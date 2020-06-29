Алексей Шпилевский заболел коронавирусом

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер заболел коронавирусом, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

«Правда информация у меня несколько противоречивая: одни источники утверждают, что он давно заболел, и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с именно по этой причине. А потом выздоровел. Другие же уверяют, что он повторно заболел и сейчас находится на самоизоляции.

Так или иначе, на матче с его не будет на тренерской скамейке». – написал Кожахмет в своем Telegram-канале .

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