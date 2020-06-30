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«Белнефтехим» должен банкам уже более двух миллиардов долларов

30.06.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: viralife.ru

На 1 мая 2020 года девять организаций концерна имели признаки неплатежеспособности. Предприятиям приходится привлекать все больше кредитов не на инвестиционную, а на текущую деятельность.

Об этом рассказала запред концерна Светлана Гурина в интервью «Вестнику Белнефтехима».

Главными причинами такого состояния предприятий концерна Гурина развала усиление конкуренции на основных товарных рынках, зависимость от условий поставки основного сырья по импорту, недостаток собственных средств для реализации инвестиционных проектов, замещаемый кредитными ресурсами, стоимость которых зачастую остается достаточно высокой для обеспечения окупаемости проектов, а также девальвационные процессы в экономике Беларуси и стран — основных торговых партнеров.

Впрочем, подчеркнула зампред концерна, все организации обеспечивают своевременные расчеты по налогам и сборам, кредитам, заработной плате и за энергоресурсы. Сделать это удается благодаря задействованию внутренних резервов и использованию финансовых инструментов, внутриотраслевой кооперации и поддержки.

Нынешний год из-за срыва поставок российской нефти стал очередным стресс-тестом на финансовую устойчивость для отрасли, напомнила Гурина. А в марте организации столкнулись с влиянием последствий ограничительных мер, предпринятых в разных странах в связи с пандемией коронавируса.

Рассказала Гурина и о структуре задолженности предприятий «Белнефтехима», которая сегодня превышает 2 млрд долларов. Так, задолженность по кредитам для финансирования инвестиционной деятельности сокращается. А вот удельный вес задолженности по кредитам на текущую деятельность остается на уровне примерно 67%. «А это заемные средства с коротким периодом оборота, которые в условиях падения цен на продукцию все сложнее погашать и обслуживать. Так, если в прошлом году доля выручки, направляемой на эти цели, составляла в среднем по концерну около 46%, то в текущем году — уже около 61%», - пояснила заместитель руководителя концерна.

 
 
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На 1 мая 2020 года девять организаций концерна имели признаки неплатежеспособности. Предприятиям приходится привлекать все больше кредитов не на инвестиционную, а...
 
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