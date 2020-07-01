Теперь «шенген» для белорусов стоит 35 евро, но ехать некуда

Источник материала: Tut.by

1 июля вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и упрощении визового режима. А это значит, что стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов снижается до 35 евро. Стоимость «шенгена» снизилась — это плюс, но страны ЕС не спешат открывать границы для белорусов.



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Напомним, соглашения были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. 29 мая Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении официальной процедуры ратификации.

С 2 февраля 2020 года в Евросоюзе действует новый Визовый кодекс , по нему цена за «шенген» для белорусов составляла 80 евро, теперь — 35 евро. Кроме того, по новым правилам, сокращается список необходимых документов, можно получить многоразовую визу на срок от одного года до пяти лет, до 10 дней уменьшается врремя принятия решения о выдаче визы, многие категории граждан могут обращаться за бесплатной визой.

Евросоюз из-за пандемии коронавируса в конце марта закрыл внешние границы и пока не спешит открывать их для всех желающих. 30 июня был опубликован список стран , для граждан которых с 1 июля будут открыты границы ЕС. Беларусь в этот список не попала. Список намерены пересматривать каждые две недели.

Евросоюз готов пускать через свои границы только граждан тех стран, где число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней близко к среднему показателю ЕС или ниже него. Например, в Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 15−25 случаев на 100 тысяч жителей . В Беларуси за последние две недели этот показатель равен 75 случаям на 100 тысяч жителей.