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Теперь «шенген» для белорусов стоит 35 евро, но ехать некуда
01.07.2020 07:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 июля вступают в силу соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и упрощении визового режима. А это значит, что стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов снижается до 35 евро. Стоимость «шенгена» снизилась — это плюс, но страны ЕС не спешат открывать границы для белорусов.
Напомним, соглашения были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе. 29 мая Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении официальной процедуры ратификации.
С 2 февраля 2020 года в Евросоюзе действует новый
Евросоюз из-за пандемии коронавируса в конце марта закрыл внешние границы и пока не спешит открывать их для всех желающих. 30 июня был опубликован
Евросоюз готов пускать через свои границы только граждан тех стран, где число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней близко к среднему показателю ЕС или ниже него. Например, в Литву можно приезжать, если уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет
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Стоимость «шенгена» снизилась - это плюс, но страны ЕС не спешат открывать границы для белорусов.
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