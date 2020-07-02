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Заблокированная в Беларуси площадка по сбору денег MolaMola запустилась в Украине, все в восторге
02.07.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Если помните, крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola в нашей стране
Но отныне работа MolaMola на территории Беларуси фактически парализована. Ресурс тесно сотрудничал с Белгазпромбанком, а тот после обысков в одностороннем порядке расторг договор на обслуживание площадки, из-за чего переводить деньги на карты нуждающимся стало невозможно. Зато теперь MolaMola
MolaMola создали минский активист и блогер Антон Мотолько и бизнесмен, сын идущего в президенты Виктора Бабарико Эдуард. Блогадря этому инструменту в Беларуси люди получали донаты на абсолютно любую идею: от помощи бездомным и онкобольным детям – до организации локального опен-эйра, оплаты штрафов участникам уличных акций и стиральной машины для Дома престарелых. А во время эпидемии коронавируса на сайте сделали отдельную категорию – COVID-19. В этом разделе разместили все инициативы, так или иначе связанные с борьбой с вирусом. В частности, люди слали деньги на закупку СИЗ для медиков, на горячее питание для них же и так далее. Эта опция больше недоступна.
Зато отныне MolaMola есть у украинцев: сайт уже активен (вот
На украинском Radio ROKS уже восторженно
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Если помните, крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola в нашей стране заблокировали. За почти год ее существования там запустили больше двух тысяч...
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