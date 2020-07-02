Заблокированная в Беларуси площадка по сбору денег MolaMola запустилась в Украине, все в восторге

Источник материала: KYKY

Если помните, крупнейшую в Беларуси фандрайзинговую площадку MolaMola в нашей стране заблокировали . За почти год ее существования там запустили больше двух тысяч крауд-кампаний и собрали свыше 500 тысяч евро.

Но отныне работа MolaMola на территории Беларуси фактически парализована. Ресурс тесно сотрудничал с Белгазпромбанком, а тот после обысков в одностороннем порядке расторг договор на обслуживание площадки, из-за чего переводить деньги на карты нуждающимся стало невозможно. Зато теперь MolaMola появилась в Украине , следует из пресс-релиза, полученного KYKY.

MolaMola создали минский активист и блогер Антон Мотолько и бизнесмен, сын идущего в президенты Виктора Бабарико Эдуард. Блогадря этому инструменту в Беларуси люди получали донаты на абсолютно любую идею: от помощи бездомным и онкобольным детям – до организации локального опен-эйра, оплаты штрафов участникам уличных акций и стиральной машины для Дома престарелых. А во время эпидемии коронавируса на сайте сделали отдельную категорию – COVID-19. В этом разделе разместили все инициативы, так или иначе связанные с борьбой с вирусом. В частности, люди слали деньги на закупку СИЗ для медиков, на горячее питание для них же и так далее. Эта опция больше недоступна.

Зато отныне MolaMola есть у украинцев: сайт уже активен (вот ссылка ), первые кампании накапливают свои средства. Кстати, возможность пожертвовать или, наоборот, попросить денег на что угодно есть и беларусов, но не у всех – а лишь у держателей украинских банковских карт. Беларуские карты здесь, к сожалению, не пройдут.

На украинском Radio ROKS уже восторженно обсудили приход MolaMola в страну, а заодно рассказали, что один из авторов площадки – Эдуард Бабарико – находится в тюрьме. Ведущие радио поддержали всех беларусов, «которые сейчас борются за право просто быть людьми». И добавили: «Мы с вами, передаем вам огромный привет. Жыве Беларусь!»