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В День вышиванки в МИДе прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома"

02.07.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Беларусь отмечает День вышиванки. По случаю праздника в Министерстве иностранных дел прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома" в дистанционной версии из-за коронавируса, однако неизменным остался национальный колорит. Гостями стали иностранные дипломаты, аккредитованные в нашей стране. Дресс-код - вышиванка.

Клод Альтерматт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси: "Я очень счастлив вместе с вами сегодня разделить радость этой церемонии, организованной в честь очень важного белорусского символа - вышиванки. Этот очень чистый символ вашей нации, страны, людей, особенно символичен в канун Дня Независимости".

 
 
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Сегодня Беларусь отмечает День вышиванки. По случаю праздника в Министерстве иностранных дел прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома" в дистанционной...
 
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