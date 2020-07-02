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В День вышиванки в МИДе прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома"
02.07.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня Беларусь отмечает День вышиванки. По случаю праздника в Министерстве иностранных дел прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома" в дистанционной версии из-за коронавируса, однако неизменным остался национальный колорит. Гостями стали иностранные дипломаты, аккредитованные в нашей стране. Дресс-код - вышиванка.
Клод Альтерматт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси: "Я очень счастлив вместе с вами сегодня разделить радость этой церемонии, организованной в честь очень важного белорусского символа - вышиванки. Этот очень чистый символ вашей нации, страны, людей, особенно символичен в канун Дня Независимости".
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Сегодня Беларусь отмечает День вышиванки. По случаю праздника в Министерстве иностранных дел прошел традиционный фестиваль "В Беларуси как дома" в дистанционной...
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