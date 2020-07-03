Брестское «Динамо» сыграет в ослабленном составе, БАТЭ готовится взять реванш у «студентов»

Источник материала: Tut.by

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Двумя матчами стартует сегодня второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Сначала мозырская «Славия» примет дома «Слуцк», который здорово начал сезон, но затем выдал серию неудачных игр и оказался без главного тренера: эту должность покинул Виталий Павлов.

А в 19.00 на поле выйдут «Смолевичи» и брестское «Динамо». По информации «Прессбола» и «Трибуны» , ряд футболистов основного состава брестчан останутся дома из-за подозрения на коронавирус. При этом клубу отказали в переносе игры.





В субботу борисовский БАТЭ постарается взять реванш у «Энергетика-БГУ» после поражения в первом туре чемпионата. При этом «студенты» вынуждены будут обойтись без главного героя той встречи и лучшего бомбардирда чемпионата Джасурбека Яхшибоева, дисквалифицированного за шесть желтых карточек.

В воскресенье проведут свои матчи и другие предстартовые фавориты чемпионата. «Шахтер» ждет сложный матч в Жодино с «Торпедо-БелАЗ», а минское «Динамо» в Бресте сразится с «Рухом», которому уступило в первом круге.

3 июля

17.00. «Славия» — «Слуцк».

19.00. «Смолевичи» — «Динамо» (Брест).

4 июля

16.00. БАТЭ — «Энергетик-БГУ».

18.00. «Городея» — «Витебск».

20.00. «Неман» — «Ислочь».

5 июля

16.00. «Минск» — «Белшина».

18.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер».

20.00. «Рух» — «Динамо» (Минск).





Положение в чемпионате после 15 туров.

Команда Матчи Очки БАТЭ 15 30 «Шахтер» 15 27 «Неман» 14 26 «Торпедо-БелАЗ» 15 26 «Энергетик-БГУ» 15 26 «Динамо» (Брест) 15 25 «Динамо» (Минск) 15 23 «Ислочь» 15 23 «Витебск» 15 21 «Рух» 15 19 «Славия» 15 18 «Слуцк» 15 18 ФК «Городея» 15 15 ФК «Минск» 13 14 ФК «Смолевичи» 14 10 «Белшина» 15 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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