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Брестское «Динамо» сыграет в ослабленном составе, БАТЭ готовится взять реванш у «студентов»

03.07.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Двумя матчами стартует сегодня второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Сначала мозырская «Славия» примет дома «Слуцк», который здорово начал сезон, но затем выдал серию неудачных игр и оказался без главного тренера: эту должность покинул Виталий Павлов.

А в 19.00 на поле выйдут «Смолевичи» и брестское «Динамо». По информации «Прессбола» и «Трибуны», ряд футболистов основного состава брестчан останутся дома из-за подозрения на коронавирус. При этом клубу отказали в переносе игры.


В субботу борисовский БАТЭ постарается взять реванш у «Энергетика-БГУ» после поражения в первом туре чемпионата. При этом «студенты» вынуждены будут обойтись без главного героя той встречи и лучшего бомбардирда чемпионата Джасурбека Яхшибоева, дисквалифицированного за шесть желтых карточек.

В воскресенье проведут свои матчи и другие предстартовые фавориты чемпионата. «Шахтер» ждет сложный матч в Жодино с «Торпедо-БелАЗ», а минское «Динамо» в Бресте сразится с «Рухом», которому уступило в первом круге.

3 июля

17.00. «Славия» — «Слуцк».

19.00. «Смолевичи» — «Динамо» (Брест).

4 июля

16.00. БАТЭ — «Энергетик-БГУ».

18.00. «Городея» — «Витебск».

20.00. «Неман» — «Ислочь».

5 июля

16.00. «Минск» — «Белшина».

18.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер».

20.00. «Рух» — «Динамо» (Минск).


Положение в чемпионате после 15 туров.

Команда Матчи Очки
БАТЭ 15 30
«Шахтер» 15 27
«Неман» 14 26
«Торпедо-БелАЗ» 15 26
«Энергетик-БГУ» 15 26
«Динамо» (Брест) 15 25
«Динамо» (Минск) 15 23
«Ислочь» 15 23
«Витебск» 15 21
«Рух» 15 19
«Славия» 15 18
«Слуцк» 15 18
ФК «Городея» 15 15
ФК «Минск» 13 14
ФК «Смолевичи» 14 10
«Белшина» 15 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Двумя матчами стартует сегодня второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
 
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