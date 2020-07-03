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Брестское «Динамо» сыграет в ослабленном составе, БАТЭ готовится взять реванш у «студентов»
03.07.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двумя матчами стартует сегодня второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Сначала мозырская «Славия» примет дома «Слуцк», который здорово начал сезон, но затем выдал серию неудачных игр и оказался без главного тренера: эту должность покинул Виталий Павлов.
А в 19.00 на поле выйдут «Смолевичи» и брестское «Динамо». По информации
В субботу борисовский БАТЭ постарается взять реванш у «Энергетика-БГУ» после поражения в первом туре чемпионата. При этом «студенты» вынуждены будут обойтись без главного героя той встречи и лучшего бомбардирда чемпионата Джасурбека Яхшибоева, дисквалифицированного за шесть желтых карточек.
В воскресенье проведут свои матчи и другие предстартовые фавориты чемпионата. «Шахтер» ждет сложный матч в Жодино с «Торпедо-БелАЗ», а минское «Динамо» в Бресте сразится с «Рухом», которому уступило в первом круге.
3 июля
17.00. «Славия» — «Слуцк».
19.00. «Смолевичи» — «Динамо» (Брест).
4 июля
16.00. БАТЭ — «Энергетик-БГУ».
18.00. «Городея» — «Витебск».
20.00. «Неман» — «Ислочь».
5 июля
16.00. «Минск» — «Белшина».
18.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер».
20.00. «Рух» — «Динамо» (Минск).
Положение в чемпионате после 15 туров.
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Двумя матчами стартует сегодня второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
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