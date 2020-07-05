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Лукашенко рассказал о коронавирусе у его личного фотографа
05.07.2020 14:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
На YouTube-канале Агентства телевизионных новостей (АТН)
Еще 29 мая Лукашенко приехал на завод МТЗ. Там он выступал перед рабочими, говоря на разные темы – от машиностроения до политики. И внезапно завел речь о том, как его фотокорреспондент переболел ковидом. «Вот он стоит, смеется, – указал на фотографа президент. – У него под сорок температура недавно [была]. Под сорок, еле вытащили! Мне звонят: «Наверное, помрет». Я говорю: «Вы что, с ума сошли? Как помрет? Фотографа не будет!»
Впрочем, фотокорреспондент действительно остался жив и справился с инфекцией.
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